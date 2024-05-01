İzmit 41 FK ile Malta baş başa

BU İKİ TAKIM PAZAR GÜNÜ KARŞILAŞACAK

U-17 LİGİ B Grubu’nda son 3 hafta maçları oynanıyor. Hafta içinde oynanan maçlarda zirve yarışı yapan İzmit 41 Futbol Kulübü, Yenimahallespor ile oynadığı maçtan 6-0 galip ayrıldı. Kendisini bir puan geriden takip eden Maltaspor’da Arslanbey Organize Sanayispor’u aynı skorla mağlup etti. Bu grupta 25 puanla üçüncü sırada yer alan Başiskele Belediyespor da son üç haftaya Play-Off umudu ile giriyor, Çenesuyu Plajyoluspor’u 4-1 ile geçti. Bu grubun ilk iki sırasında yer alan İzmit 41 Futbol Kulübü ile Maltaspor, Pazar günü kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacak.

U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-İzmit 41 FK 11 10 0 1 40 6 30 2-Maltaspor 11 9 2 0 29 7 29 3-Başiskele Belediye 11 8 1 2 39 9 25 4-Ç. Plajyoluspor 11 4 2 5 19 25 14 5- Kocaeli 61 FK 11 3 1 7 20 39 10 6-Yenimahallespor 11 3 0 8 9 29 9 7-Bekirderespor 11 2 1 8 14 29 7 8-Ars. Org. Sanayi 11 1 1 9 11 37 4

TOPLU SONUÇLAR

İzmit 41 FK: 6 Yenimahalle: 0

Kocaeli 61 FK: 3 Bekirdespor: 0

Başiskele Belediye: 4 Ç.Plajyolu: 1

Maltaspor: 6 Ars.Organize Sanayi: 0

Kaynak: Spor servisi