İzmit 41 FK ile Malta baş başa

BU İKİ TAKIM PAZAR GÜNÜ KARŞILAŞACAK
U-17 LİGİ B Grubu’nda son 3 hafta maçları oynanıyor. Hafta içinde oynanan maçlarda zirve yarışı yapan İzmit 41 Futbol Kulübü, Yenimahallespor ile oynadığı maçtan 6-0 galip ayrıldı. Kendisini bir puan geriden takip eden Maltaspor’da Arslanbey Organize Sanayispor’u aynı skorla mağlup etti. Bu grupta 25 puanla üçüncü sırada yer alan Başiskele Belediyespor da son üç haftaya Play-Off umudu ile giriyor, Çenesuyu Plajyoluspor’u 4-1 ile geçti. Bu grubun ilk iki sırasında yer alan İzmit 41 Futbol Kulübü ile Maltaspor, Pazar günü kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacak.
U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
İzmit 41 FK: 6 Yenimahalle: 0
Kocaeli 61 FK: 3 Bekirdespor: 0
Başiskele Belediye: 4 Ç.Plajyolu: 1
Maltaspor: 6 Ars.Organize Sanayi: 0
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.