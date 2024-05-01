Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

İzmit 41 FK ile Malta baş başa

ABONE OL Google News Sayfamız

U-17 Ligi B Grubu’nda şampiyonluk yarışında çok büyük çekişme var. Grubunda zirvesindeki iki takımda İzmit 41 FK ile Maltaspor son maçlarını farklı skorla kazandı.

İzmit 41 FK ile Malta baş başa mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BU İKİ TAKIM PAZAR GÜNÜ KARŞILAŞACAK

U-17 LİGİ B Grubu’nda son 3 hafta maçları oynanıyor. Hafta içinde oynanan maçlarda zirve yarışı yapan İzmit 41 Futbol Kulübü, Yenimahallespor ile oynadığı maçtan 6-0 galip ayrıldı. Kendisini bir puan geriden takip eden Maltaspor’da Arslanbey Organize Sanayispor’u aynı skorla mağlup etti. Bu grupta 25 puanla üçüncü sırada yer alan Başiskele Belediyespor da son üç haftaya Play-Off umudu ile giriyor, Çenesuyu Plajyoluspor’u 4-1 ile geçti. Bu grubun ilk iki sırasında yer alan İzmit 41 Futbol Kulübü ile Maltaspor, Pazar günü kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacak.

U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-İzmit 41 FK

11

10

0

1

40

6

30

2-Maltaspor

11

9

2

0

29

7

29

3-Başiskele Belediye

11

8

1

2

39

9

25

4-Ç. Plajyoluspor

11

4

2

5

19

25

14

5- Kocaeli 61 FK

11

3

1

7

20

39

10

6-Yenimahallespor

11

3

0

8

9

29

9

7-Bekirderespor

11

2

1

8

14

29

7

8-Ars. Org. Sanayi

11

1

1

9

11

37

4

 

TOPLU SONUÇLAR

İzmit 41 FK: 6 Yenimahalle: 0

Kocaeli 61 FK: 3 Bekirdespor: 0

Başiskele Belediye: 4 Ç.Plajyolu: 1

Maltaspor: 6 Ars.Organize Sanayi: 0

Kaynak: Spor servisi

# Kocaeli, İzmit, hafta, futbol

01 May 2024 - 19:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL