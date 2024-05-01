Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kağıtsporlu Yusuf Demir Türkiye Şampiyonu

ABONE OL Google News Sayfamız

Güreşte Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor çok önemli bir başarıya imza attı. Konya’da düzenlenen Ayhan Taşkın U-23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda Yusuf Demir, kilosunda birinci oldu.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Kağıtsporlu Yusuf Demir Türkiye Şampiyonu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KONYA’DA ŞAMPİYON OLDU

Kağıtspor hem minderde, hem de yağlı güreşlerde çok önemli başarılar elde ediyor. Önceki günde Konya’da düzenlenen U-23 Türkiye Güreş Şampiyonası’na takım olarak katıldı. Şampiyonada 57 kg’da yarışan Yusuf Demir, finale yükseldi. Finalde Ankara’dan Barış Önsal ile karşılaşan Kağıtsporlu Yusuf Demir, rakibini mağlup etti, birinci oldu.

KULÜP KUTLADI

Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Konya'da düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda sporcumuz Yusuf Demir, 57 Kg'da Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi. 

# Türkiye

01 May 2024 - 19:26 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL