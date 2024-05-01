Kağıtsporlu Yusuf Demir Türkiye Şampiyonu

KONYA’DA ŞAMPİYON OLDU

Kağıtspor hem minderde, hem de yağlı güreşlerde çok önemli başarılar elde ediyor. Önceki günde Konya’da düzenlenen U-23 Türkiye Güreş Şampiyonası’na takım olarak katıldı. Şampiyonada 57 kg’da yarışan Yusuf Demir, finale yükseldi. Finalde Ankara’dan Barış Önsal ile karşılaşan Kağıtsporlu Yusuf Demir, rakibini mağlup etti, birinci oldu.

KULÜP KUTLADI

Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Konya'da düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda sporcumuz Yusuf Demir, 57 Kg'da Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.