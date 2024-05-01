Kağıtsporlu Yusuf Demir Türkiye Şampiyonu

KONYA’DA ŞAMPİYON OLDU
Kağıtspor hem minderde, hem de yağlı güreşlerde çok önemli başarılar elde ediyor. Önceki günde Konya’da düzenlenen U-23 Türkiye Güreş Şampiyonası’na takım olarak katıldı. Şampiyonada 57 kg’da yarışan Yusuf Demir, finale yükseldi. Finalde Ankara’dan Barış Önsal ile karşılaşan Kağıtsporlu Yusuf Demir, rakibini mağlup etti, birinci oldu.
KULÜP KUTLADI
Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Konya'da düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda sporcumuz Yusuf Demir, 57 Kg'da Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.