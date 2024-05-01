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Nusretiyespor’da Fatih Kıyar başkanlığı bıraktı

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2.Küme’de şampiyonluk yaşayan, yeniden 1.Küme’ye dönen Nusretiyespor’da beklenmedik gelişme.  Kısa bir süre önce yapılan kongrede başkan Fatih Kıyar yeniden aday olmadı. Yeşil-Beyazlı kulüpte başkanlık görevine Erkan Yılmaz seçildi.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Nusretiyespor’da Fatih Kıyar başkanlığı bıraktı mask
Nusretiyespor’da Fatih Kıyar başkanlığı bıraktı
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NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK 

Fatih Kıyar sosyal medya hesabından, “ Her şey bundan 17 sene önce yaşları 15-16 olan köyümüzün gençlerinin evime gelip futbol oynamak istiyoruz demeleriyle başladı. O günden bu yana Nusretiyespor ile yatıp Nusretiyespor ile kalktım. Sevindik, üzüldük ama hiç yılmadık. Özellikle bu sezon büyük emekler verdik, şampiyonluğu hak ettik. İki maçımız kaldı, inşallah namağlup olarak sezonu kapatacağız” dedi.

“HER ZAMAN DESTEKÇİYİZ”

Fatih Kıyar en büyük dileğinin namağlup şampiyon yapmış başkan olarak tarihe geçmek olduğunu söyledi, kendisine bugüne kadar destek olanlara teşekkür etti.  Fatih Kıyar, yeni başkan Erkan Yılmaz’ın halasının oğlu olduğunu da hatırlatarak, “Kuşkusuz ki, görevi bırakmış olsam da, her zaman kulübümüze destek olacağım, yeni yönetiminde yanında duracağım. Yeni yönetim kurulunun Nusretiyesporumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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01 May 2024 - 19:28 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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