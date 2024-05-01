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Yahya Kaptanspor U-17’lerde zirvede

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U-17 Ligi’nde artık son iki haftaya girildi. A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor.

Yahya Kaptanspor U-17’lerde zirvede mask
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Geçen hafta Derince Birlikspor’u 2-1 yenen, liderlik koltuğuna oturan Yahya Kaptanspor, salı akşamı da Avni Kalkavan Stadı’nda Kandıra GB’yi konuk etti. Sarı-Siyahlı ekip, rakibini 4-0 yendi, şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağladı.

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

 Bu grupta zirve yarışı yapan takımlardan Güneşspor da, Çarşamba akşamı Kireçocaklarıspor ile karşılaşacaktı. Bu grupta zirve yarışı yapan iki takım Güneşspor ile Yahya Kaptanspor, 4 Mayıs Cumartesi günü kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. 17.00’de başlayacak maçı kazanacak takım şampiyon olacak.


U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Yahya Kaptan

13

11

1

1

37

5

34

 2-Güneşspor

12

9

2

1

33

7

29

3-Derince Birlikspor

12

9

2

1

29

8

29

4-Kandıra G.B

13

6

2

4

24

16

20

5- İzmit Baçspor

12

5

1

6

19

24

16

6-Kireçocakları

12

3

0

9

15

37

9

7-Nusretiyespor

12

2

0

10

8

31

6

8-Başiskele Birlik

12

0

0

12

0

36

0

 

Kaynak: Spor servisi

# İzmit, Derince

01 May 2024 - 19:47 - Spor --- Okunma

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