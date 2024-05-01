Yahya Kaptanspor U-17’lerde zirvede

Geçen hafta Derince Birlikspor’u 2-1 yenen, liderlik koltuğuna oturan Yahya Kaptanspor, salı akşamı da Avni Kalkavan Stadı’nda Kandıra GB’yi konuk etti. Sarı-Siyahlı ekip, rakibini 4-0 yendi, şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağladı.
ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI
Bu grupta zirve yarışı yapan takımlardan Güneşspor da, Çarşamba akşamı Kireçocaklarıspor ile karşılaşacaktı. Bu grupta zirve yarışı yapan iki takım Güneşspor ile Yahya Kaptanspor, 4 Mayıs Cumartesi günü kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. 17.00’de başlayacak maçı kazanacak takım şampiyon olacak.
U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.