Yahya Kaptanspor U-17’lerde zirvede

Geçen hafta Derince Birlikspor’u 2-1 yenen, liderlik koltuğuna oturan Yahya Kaptanspor, salı akşamı da Avni Kalkavan Stadı’nda Kandıra GB’yi konuk etti. Sarı-Siyahlı ekip, rakibini 4-0 yendi, şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağladı.

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

Bu grupta zirve yarışı yapan takımlardan Güneşspor da, Çarşamba akşamı Kireçocaklarıspor ile karşılaşacaktı. Bu grupta zirve yarışı yapan iki takım Güneşspor ile Yahya Kaptanspor, 4 Mayıs Cumartesi günü kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. 17.00’de başlayacak maçı kazanacak takım şampiyon olacak.



U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Yahya Kaptan 13 11 1 1 37 5 34 2-Güneşspor 12 9 2 1 33 7 29 3-Derince Birlikspor 12 9 2 1 29 8 29 4-Kandıra G.B 13 6 2 4 24 16 20 5- İzmit Baçspor 12 5 1 6 19 24 16 6-Kireçocakları 12 3 0 9 15 37 9 7-Nusretiyespor 12 2 0 10 8 31 6 8-Başiskele Birlik 12 0 0 12 0 36 0

Kaynak: Spor servisi