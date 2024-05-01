Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur?

RAMİL KENARA MI, KENARDA MI?

Kocaelispor’da mutlak kazanılmak zorunda olunan Bodrum FK maçının hazırlıkları sürüyor. Temsilcimizde sezonu kapatan Haşim ve Fofana dışında eksik yok. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in Pazar günkü maçta Bandırmaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Gürsel’in son maçta durgun gözüken Ramil’i kanada veya kenara çekip ileri uçta Davit’i oynatabileceği belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca Burak’ı kenara alıp Vukoviç ile başlaması, Emir’i faydalı olduğu stoperde değerlendirmesi bekleniyor.

YOLCULUK PROGRAMI NETLEŞTİ

Bu arada Kocaelispor’da Bodrum deplasmanının yolculuk programı netleşti. Yeşil-Siyahlı ekibimiz yarın sabah Brunga’da son çalışmasını yaptıktan sonra saat 14.00’de tesisten ayrılacak, saat 16.25’te Bodrum Pegasus uçağıyla Sabiha Gökçen’den Bodrum’a gidecek. Cumartesi günü ter idmanı yapılacak. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçın ardından kafile akşam 21.10 uçağıyla Sabiha Gökçen’e dönecek. Takım Bodrum’da Salmaris Otel’de konuklayacak. Yönetimin tam kadro maça gitmesi bekleniyor.

5 maçlık cezası Bandırma maçında biten Gürcü futbolcu son yarım saat oyuna girmiş, bir hayli istekli ve diri gözükmüştü. Pazar günü ilk 11’de olma ihtimali var. Fotoğraf: Hulusi Özdilek

Son haftalardaki başarılı performansını, Bandırma maçında harika golle taçlandıran Yusuf antrenmanlarda oldukça keyifli.

Kaynak: Spor servisi