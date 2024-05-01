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Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur?

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Bodrum FK maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdüren Yeşil-Siyahlı ekipte teknik patron Gürsel’in son maçta durgun gözüken Ramil’i kanada veya kenara çekip ileri uçta Davit ile başlayabileceği, yine Burak’ı kesip Vukovic’i ilk tertipte sahaya sürebileceği, Emir’i stoperde oynatabileceği belirtiliyor.

Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur? mask
Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur?
Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur?
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RAMİL KENARA MI, KENARDA MI?

Kocaelispor’da mutlak kazanılmak zorunda olunan Bodrum FK maçının hazırlıkları sürüyor. Temsilcimizde sezonu kapatan Haşim ve Fofana dışında eksik yok. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in Pazar günkü maçta Bandırmaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Gürsel’in son maçta durgun gözüken Ramil’i kanada veya kenara çekip ileri uçta Davit’i oynatabileceği belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca Burak’ı kenara alıp Vukoviç ile başlaması, Emir’i faydalı olduğu stoperde değerlendirmesi bekleniyor.

YOLCULUK PROGRAMI NETLEŞTİ

Bu arada Kocaelispor’da Bodrum deplasmanının yolculuk programı netleşti. Yeşil-Siyahlı ekibimiz yarın sabah Brunga’da son çalışmasını yaptıktan sonra saat 14.00’de tesisten ayrılacak, saat 16.25’te Bodrum Pegasus uçağıyla Sabiha Gökçen’den Bodrum’a gidecek. Cumartesi günü ter idmanı yapılacak.  Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçın ardından kafile akşam 21.10 uçağıyla Sabiha Gökçen’e dönecek. Takım Bodrum’da Salmaris Otel’de konuklayacak. Yönetimin tam kadro maça gitmesi bekleniyor.

Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur?

5 maçlık cezası Bandırma maçında biten Gürcü futbolcu son yarım saat oyuna girmiş, bir hayli istekli ve diri gözükmüştü. Pazar günü ilk 11’de olma ihtimali var. Fotoğraf: Hulusi Özdilek

Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur?

Son haftalardaki başarılı performansını, Bandırma maçında harika golle taçlandıran Yusuf antrenmanlarda oldukça keyifli.

Kaynak: Spor servisi

# kocaelispor, VAR, Bandırmaspor

01 May 2024 - 19:58 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
08

49 Yıllık Körfezli - David hala İzmit'te mi. Daha gönderilmedimi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 22:55
04

Basiskele41 - David Ramil den ön gömlek üstün tek eksiği antrenman dı o da artık bitmiştir

Amaral ve Candeas ile iyi bir hücum ekibi olurlar

Onların 18 dışına payları Cihat a ulaşırsa sürpriz goller gelebilir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 21:52
03

Aykut - Davit ile başlayacak bence ramil i sonradan alma ihtimali daha yüksek

Gökhan-oğuz-yusuf-burak-duhan

Amaral-candeas-bridze-yusuf cihat-emir

Davit kadro bu şekilde olur

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 21:36
07

Memoli - @Maviliman41 02 nolu yoruma cevabı: Tmm.Sen çıkıp oynarsın

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 22:26
05

Sebo - @Maviliman41 02 nolu yoruma cevabı: çık sen oyna..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 21:53
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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