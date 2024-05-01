Kadıköylüler sokaklarında düzenleme istiyor

Yolları parke olan sokaklarda çökmeler meydana geldiğini ve parke taşlarının kalktığını söyleyen mahalle sakinleri, “Sokaklarımızda düzenleme istiyoruz. Özellikle valilik kompleksinin karşısında bulunan ve trafik girişi kapatılan sokak çok riskli olmaya başladı. Çocukların Şehitler Parkı’nda oynarken geldiği bu sokak motosikletlilerin otoparkı haline dönüştü. Belediyenin bu kullanılmayan atıl yolu parka dahil ederek parkı genişletmesini ya da düzenleyerek doğru dürüst bir otopark haline getirmesini talep ediyoruz. Çok kısa sürede sokakların düzenlemesini yapan belediyenin Kadıköy Mahallesi sokaklarına da el atmasını bekliyoruz” dedi.