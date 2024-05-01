Kadıköylüler sokaklarında düzenleme istiyor

Yolları parke olan sokaklarda çökmeler meydana geldiğini ve parke taşlarının kalktığını söyleyen mahalle sakinleri, “Sokaklarımızda düzenleme istiyoruz. Özellikle valilik kompleksinin karşısında bulunan ve trafik girişi kapatılan sokak çok riskli olmaya başladı. Çocukların Şehitler Parkı’nda oynarken geldiği bu sokak motosikletlilerin otoparkı haline dönüştü. Belediyenin bu kullanılmayan atıl yolu parka dahil ederek parkı genişletmesini ya da düzenleyerek doğru dürüst bir otopark haline getirmesini talep ediyoruz. Çok kısa sürede sokakların düzenlemesini yapan belediyenin Kadıköy Mahallesi sokaklarına da el atmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.