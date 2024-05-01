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Kadıköylüler sokaklarında düzenleme istiyor

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İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan sokaklardaki parkı taşları ile ilgili vatandaşların şikayetleri var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kadıköylüler sokaklarında düzenleme istiyor mask
Kadıköylüler sokaklarında düzenleme istiyor
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Yolları parke olan sokaklarda çökmeler meydana geldiğini ve parke taşlarının kalktığını söyleyen mahalle sakinleri, “Sokaklarımızda düzenleme istiyoruz. Özellikle valilik kompleksinin karşısında bulunan ve trafik girişi kapatılan sokak çok riskli olmaya başladı. Çocukların Şehitler Parkı’nda oynarken geldiği bu sokak motosikletlilerin otoparkı haline dönüştü. Belediyenin bu kullanılmayan atıl yolu parka dahil ederek parkı genişletmesini ya da düzenleyerek doğru dürüst bir otopark haline getirmesini talep ediyoruz. Çok kısa sürede sokakların düzenlemesini yapan belediyenin Kadıköy Mahallesi sokaklarına da el atmasını bekliyoruz” dedi.

 

Kadıköylüler sokaklarında düzenleme istiyor

01 May 2024 - 20:32 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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