Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak D100 Karayolu'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halinde olan 41 HO 3042 plakalı özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdururken yolcular korkuyla otobüsten indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkaran otobüste soğutma çalışması başlattı. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
01 May 2024 - 20:35- Asayiş Güncelleme:
Özel halk otobüsünde korku dolu anlar! Duman her yeri kapladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesi korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emre - Modifiye edip araçları daha gösterişli hale getirmek için aracın elektrik ayarlarıyla oynuyorsunuz sonra böyle yanıyor araçlar kısa devre sonucunda
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.