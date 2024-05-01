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01 May 2024 - 20:35- Asayiş G:

Özel halk otobüsünde korku dolu anlar! Duman her yeri kapladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesi korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Özel halk otobüsünde korku dolu anlar! Duman her yeri kapladı
Özel halk otobüsünde korku dolu anlar! Duman her yeri kapladı
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Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak D100 Karayolu'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halinde olan 41 HO 3042 plakalı özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdururken yolcular korkuyla otobüsten indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkaran otobüste soğutma çalışması başlattı. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Özel halk otobüsünde korku dolu anlar! Duman her yeri kapladı
Özel halk otobüsünde korku dolu anlar! Duman her yeri kapladı

# polis, İzmit

01 May 2024 - 20:35 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emre - Modifiye edip araçları daha gösterişli hale getirmek için aracın elektrik ayarlarıyla oynuyorsunuz sonra böyle yanıyor araçlar kısa devre sonucunda

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 01:21

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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