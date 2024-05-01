Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Kenan P'nin kullandığı 41 TH 752 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Nisa P. ve Solmaz P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Kenan P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.