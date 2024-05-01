Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Kenan P'nin kullandığı 41 TH 752 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Nisa P. ve Solmaz P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Kenan P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

# sevk, polis, İstanbul

01 May 2024 - 21:29 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL