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Caminin otoparkı boş, sokaklar ise otopark gibi

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Mehmet Ali Paşa’da yeni yapılan Yeni Paşa Camiinin altında Büyükşehir tarafından yapılan otoparkın boş olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Süriye Çatak Tek
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Caminin otoparkı boş, sokaklar ise otopark gibi mask
Caminin otoparkı boş, sokaklar ise otopark gibi
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Esnafların ve Mehmet Ali Paşa bölgesinde oturan vatandaşların araçlarını sokak ve caddelerin üzerine park etmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Caminin altındaki otopark bomboş dururken sokakların açık otoparka dönüştürülmesi doğru değil. Belediye bu konuda önlem almalı. Sokaklarda park eden araçları otoparklara yönlendirmeli. Otoparklar boş dururken sokaklarda araçlar park etmesi gerçekten bu kentte insanların birbirine olan saygısını da ortaya koyuyor. Sokaklara yapılan otoparklar yüzünden insanlar kaldırımlarda yürüyemiyor” dedi.

 

01 May 2024 - 22:46 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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