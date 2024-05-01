Caminin otoparkı boş, sokaklar ise otopark gibi

Esnafların ve Mehmet Ali Paşa bölgesinde oturan vatandaşların araçlarını sokak ve caddelerin üzerine park etmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Caminin altındaki otopark bomboş dururken sokakların açık otoparka dönüştürülmesi doğru değil. Belediye bu konuda önlem almalı. Sokaklarda park eden araçları otoparklara yönlendirmeli. Otoparklar boş dururken sokaklarda araçlar park etmesi gerçekten bu kentte insanların birbirine olan saygısını da ortaya koyuyor. Sokaklara yapılan otoparklar yüzünden insanlar kaldırımlarda yürüyemiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.