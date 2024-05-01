Uzman çavuş yaşamına son verdi

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Yetkin, iddiaya göre evinde girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Karamürsel’de tanınan ve sevilen Yetkin’in cansız bedeni, memleketi Adana’nın Pozantı ilçesine gönderildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.