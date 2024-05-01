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01 May 2024 - 23:14- Asayiş G:

2 motosiklet ve kamyonet birbirine girdi! 4 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve kamyonun karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü olay yerini terk etti.

2 motosiklet ve kamyonet birbirine girdi! 4 kişi yaralandı
2 motosiklet ve kamyonet birbirine girdi! 4 kişi yaralandı
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Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1205/2 Sokak'tan Atatürk Caddesi’ne çıkan 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile Atatürk Caddesi'nden aynı istikamete seyreden M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 motosiklet ve Ş.S. idaresindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerini terk ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 motosiklet ve kamyonet birbirine girdi! 4 kişi yaralandı
2 motosiklet ve kamyonet birbirine girdi! 4 kişi yaralandı
2 motosiklet ve kamyonet birbirine girdi! 4 kişi yaralandı

# sevk, polis, Gebze

01 May 2024 - 23:14 - Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hacı - Aşırı süratle birisine,önüne çıkarsan aniden, durma şansın 0.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 23:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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