Gültepe’de otlar insan boyunu aştı

Rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, “Otlar insanların boylarını geçti. Acaba belediye ne zaman bu cimleri kesmeyi düşünüyor. Bu otlar büyüdükçe otların içinde yılan ve haşereler türeyecek. Gerçekten mahalle olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Sadece bir noktada değil mahallenin birçok yerinde bu sorun var. Bir an önce belediyenin bir çalışma yaparak mahallemizdeki bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz” dediler.