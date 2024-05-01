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Gültepe’de otlar insan boyunu aştı

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İzmit Gültepe Mahallesi Gelir Sokak’ta bulunan boş alanlardaki otların belediye tarafından kesilip alanların temizlenmemesine vatandaşlar tepkili.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Gültepe’de otlar insan boyunu aştı mask
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Rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, “Otlar insanların boylarını geçti. Acaba belediye ne zaman bu cimleri kesmeyi düşünüyor. Bu otlar büyüdükçe otların içinde yılan ve haşereler türeyecek. Gerçekten mahalle olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Sadece bir noktada değil mahallenin birçok yerinde bu sorun var. Bir an önce belediyenin bir çalışma yaparak mahallemizdeki bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz” dediler.

# VAR, çalışma

01 May 2024 - 23:46 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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