Rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, “Otlar insanların boylarını geçti. Acaba belediye ne zaman bu cimleri kesmeyi düşünüyor. Bu otlar büyüdükçe otların içinde yılan ve haşereler türeyecek. Gerçekten mahalle olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Sadece bir noktada değil mahallenin birçok yerinde bu sorun var. Bir an önce belediyenin bir çalışma yaparak mahallemizdeki bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz” dediler.
- Perde Arkası
Gültepe’de otlar insan boyunu aştı
İzmit Gültepe Mahallesi Gelir Sokak’ta bulunan boş alanlardaki otların belediye tarafından kesilip alanların temizlenmemesine vatandaşlar tepkili.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.