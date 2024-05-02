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Hamamların denetimleri artırılsın

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İzmit’e bulunan hamamlarla ilgili bir öneri var.

Süriye Çatak Tek
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Hamamların denetimleri artırılsın mask
Hamamların denetimleri artırılsın
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Hamamların hijyen sorunu olduğunu söyleyen bir okurumuz, denetimlerin sıklaştırılmasını istiyor. Hamamların Türk toplumunun önemli bir geleneği olduğunu söyleyen okurumuz, “Bu geleneği devam ettiren yerlerin hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten hepimiz hamama gidip burada dinlenmek istiyoruz. Ama son zamanlarda bir çok hamamda hijyen kurullarına uyulmadığını görüyoruz. Hangi kurum hamamların hijyenini denetliyorsa denetimlerini sıklaştırmasını istiyoruz” diyor.

02 May 2024 - 00:12 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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