Hamamların hijyen sorunu olduğunu söyleyen bir okurumuz, denetimlerin sıklaştırılmasını istiyor. Hamamların Türk toplumunun önemli bir geleneği olduğunu söyleyen okurumuz, “Bu geleneği devam ettiren yerlerin hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten hepimiz hamama gidip burada dinlenmek istiyoruz. Ama son zamanlarda bir çok hamamda hijyen kurullarına uyulmadığını görüyoruz. Hangi kurum hamamların hijyenini denetliyorsa denetimlerini sıklaştırmasını istiyoruz” diyor.
Hamamların denetimleri artırılsın
İzmit’e bulunan hamamlarla ilgili bir öneri var.
02 May 2024 - 00:12 - Perde Arkası --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.