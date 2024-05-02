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Bakanlık harekete geçti! 81 ilde 24 saat sahada olacaklar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir evreye geçti. 81 ilin tamamında 24 saat kesintisiz denetimler başladı.

Bakanlık harekete geçti! 81 ilde 24 saat sahada olacaklar mask
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Kayıt dışılıkla mücadele kesintisiz sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir aşamaya geçti. Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak, denetimler sıkılaştırılacak.

81 ilin giriş çıkışında ticari araçlar durduruluyor. Belgeler kontrol ediliyor. Kontrollerde usulsüzlük tespit edilen araçlara 4 günde 29 milyon lira ceza kesildi.

PARA CEZALARININ YANINDA KAPATMA CEZASI DA GELECEK

2024 vergide denetim yılı olacak. İlk etapta lira, KDV oranları ve iban hesapları mercek altına alındı. Hileli KDV oranı uygulayan, iban hesabını kiraya veren mükellefler tek tek tespit edildi.

İkinci aşamada ise gıdadan inşaata, kuyumculuktan enerjiye hemen her alanda tüm sektörler sıkı denetime tabi tutuluyor. Faturalar inceleniyor. Hesap hareketlerine bakılıyor.

Usulsüzlüklerde idari para cezalarının yanında firmalara kapatma cezaları da gelebilecek.

Kaynak: TRT Haber

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02 May 2024 - 00:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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