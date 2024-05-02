Bakanlık harekete geçti! 81 ilde 24 saat sahada olacaklar

Kayıt dışılıkla mücadele kesintisiz sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir aşamaya geçti. Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak, denetimler sıkılaştırılacak.
81 ilin giriş çıkışında ticari araçlar durduruluyor. Belgeler kontrol ediliyor. Kontrollerde usulsüzlük tespit edilen araçlara 4 günde 29 milyon lira ceza kesildi.
PARA CEZALARININ YANINDA KAPATMA CEZASI DA GELECEK
2024 vergide denetim yılı olacak. İlk etapta lira, KDV oranları ve iban hesapları mercek altına alındı. Hileli KDV oranı uygulayan, iban hesabını kiraya veren mükellefler tek tek tespit edildi.
İkinci aşamada ise gıdadan inşaata, kuyumculuktan enerjiye hemen her alanda tüm sektörler sıkı denetime tabi tutuluyor. Faturalar inceleniyor. Hesap hareketlerine bakılıyor.
Usulsüzlüklerde idari para cezalarının yanında firmalara kapatma cezaları da gelebilecek.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.