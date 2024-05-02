Yeşil Bisiklet Turu pazar günü yapılacak

“Sağlığın keyfini bisiklet ile sürelim” sloganı ile 81 ilde eş zamanlı yapılacak olan etkinlik Kocaeli’de Yeşilay Şubesi’nin önünde başlayarak Yeni Cuma Camiinden İzmit Sahil Yoluna, Atletizm Pistine, Outlet arka yol, Ömer Türkçakal bulvarından 1 kilometre yol gidecek, sahil yolu, Naile Kafe güzergahında Başiskele Askeri Lojmanlarında tur sona erecek. Tura katılacaklar saat 09.45’te Kobidos’un binasının önünden birlikte hareket edip Yeşilay binasına gidecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.