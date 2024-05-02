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Yeşil Bisiklet Turu pazar günü yapılacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yeşilay ve Yeşilay Spor tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Ziraat Katılım bankasının yaptığı 11’inci Yeşil Bisiklet Turu 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Süriye Çatak Tek
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Yeşil Bisiklet Turu pazar günü yapılacak mask
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“Sağlığın keyfini bisiklet ile sürelim” sloganı ile 81 ilde eş zamanlı yapılacak olan etkinlik Kocaeli’de Yeşilay Şubesi’nin önünde başlayarak Yeni Cuma Camiinden İzmit Sahil Yoluna, Atletizm Pistine, Outlet arka yol, Ömer Türkçakal bulvarından 1 kilometre yol gidecek, sahil yolu, Naile Kafe güzergahında Başiskele Askeri Lojmanlarında tur sona erecek. Tura katılacaklar saat 09.45’te Kobidos’un binasının önünden birlikte hareket edip Yeşilay binasına gidecek.

 

# Kocaeli, İzmit, yeni

02 May 2024 - 00:58 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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