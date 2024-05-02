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20 gündür kayıptı... Cesedi gömülü halde bulundu

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Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu adamın cansız bedeni, Erenler ilçesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, bir yabancı uyruklu şahsın arandığı öğrenildi.

20 gündür kayıptı... Cesedi gömülü halde bulundu mask
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Yabancı uyruklu olan ve 20 gündür kayıp olarak aranan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, şahsın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi. Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin cesedi  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

# çalışma, polis, sevk, Sakarya

02 May 2024 - 01:03 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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