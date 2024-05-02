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Çocuklara orman sevgisi anlatıldı

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Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan Yeşil Vatan Tırı’nın durağı Kocaeli Kent Meydanı oldu.

Süriye Çatak Tek
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Çocuklara orman sevgisi anlatıldı
Çocuklara orman sevgisi anlatıldı
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Kocaeli Kent Meydanında ormanları koruma ve doğayı sevdirme kapsamında çocuklar ile etkinlikler ve yarışmalar yapıldı, oyunlar oynandı ve şarkılar söylenerek küçük yaşta orman ve doğa sevgisi konusu işlendi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali, İzmit Orman İşletme müdür yardımcıları ve personelinin ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte ilköğretim okulu öğrencileri ağırlandı. Vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yeşil Vatan Tırında çeşitli aktiviteler, yarışmalar, 3D sinema, fidan dikimi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Çocuklara orman sevgisi anlatıldı

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, Sakarya

02 May 2024 - 01:21 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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