Çocuklara orman sevgisi anlatıldı

Kocaeli Kent Meydanında ormanları koruma ve doğayı sevdirme kapsamında çocuklar ile etkinlikler ve yarışmalar yapıldı, oyunlar oynandı ve şarkılar söylenerek küçük yaşta orman ve doğa sevgisi konusu işlendi.
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali, İzmit Orman İşletme müdür yardımcıları ve personelinin ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte ilköğretim okulu öğrencileri ağırlandı. Vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yeşil Vatan Tırında çeşitli aktiviteler, yarışmalar, 3D sinema, fidan dikimi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.