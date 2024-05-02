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Gebzeliler körüklü otobüs istiyor

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Çayırova-İzmit arasında toplu taşıma hizmeti veren 435MR hattında sefer yapan körüklü araçların kaldırılması ile birlikte toplu taşıma hizmetinin kalitesinin düştüğünü söyleyen Gebzeli vatandaşlar, körüklü araçların yeniden hatta alınmasını istiyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Gebzeliler körüklü otobüs istiyor mask
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Gebze’de ikamet eden vatandaşlar talepleri şöyle dile getirdi: Her sabah ve akşam işim gereği 435MR Çayırova- İzmit toplu taşıma otobüsünü kullanmaktayız. Uzun ve yoğun bir hat olan bu hatta körüklü diye tabir edilen otobüsler kullanılmaktaydı. Maalesef bir süredir bu otobüsler seferden kaldırılarak yerine küçük olan otobüsler kullanılmaya başkandı. Gebze zaten uzak ve bu hatta oldukça fazla durak var. İnsanlar özellikle bu hattı yoğun olarak kullanmakta ve işe gidiş işten dönüş saatlerinde ayakta seyahat etmek zorunda kalıyoruz.

Körüklü diye tabir edilen otobüslerin tekrar bu hatta kullanılmasını talep ediyoruz.

# VAR, Gebze, HER, İzmit

02 May 2024 - 01:40 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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