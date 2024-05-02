Hamas’ın son ateşkes teklifine bugün yanıt vermesi bekleniyor

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri devam ediyor. Hamas’ın Mısırlı arabulucular tarafından sunulan son ateşkes teklifini incelediği ve bugün yanıt vermesi beklendiği öğrenildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Büyük ihtimalle bugün inşallah arabuluculara bir yanıt verilecek." denildi.

Kaynak: İHA