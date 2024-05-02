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Muhtarlardan Yeşil Pasaport Talebi

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Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlara yeşil pasaport verilmesini talep ederek "Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin" dedi.

Muhtarlardan Yeşil Pasaport Talebi mask
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Muhtarlar yeşil talep pasaport talep etti. Elipshaber'den Deniz Dalgıç'ın haberine göre Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, 20-30 bin nüfuslu mahallelerin olduğunu dile getirerek burayı yöneten muhtarlara onurlandırma bakımında yeşil pasaport verilmesini talep etti.

Özünal, "Tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor. Bilgisayarını koyuyor. Teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Yok. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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02 May 2024 - 09:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - 5 yıl sonra muhtarlıkları sona erdiğinde, verilen yeşil pasaportlar ne olacak. Bir devlet memuru yeşil pasaport almak için en az 10 yıl çalışmaları gerekirken. muhtarlara verilmesi ne kadar doğru olur .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:25

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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