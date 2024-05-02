Muhtarlardan Yeşil Pasaport Talebi

Muhtarlar yeşil talep pasaport talep etti. Elipshaber'den Deniz Dalgıç'ın haberine göre Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, 20-30 bin nüfuslu mahallelerin olduğunu dile getirerek burayı yöneten muhtarlara onurlandırma bakımında yeşil pasaport verilmesini talep etti.

Özünal, "Tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor. Bilgisayarını koyuyor. Teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Yok. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi