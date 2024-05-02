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Brezilya’da sel: 10 kişi öldü, 21 kişi kayıp

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Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısı 10'a çıkarken, 21 kişi kayboldu. Çok sayıda araç sel sularına kapıldı.

Brezilya’da sel: 10 kişi öldü, 21 kişi kayıp mask
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Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, sellerde şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Evlerin sular altında kalması sebebiyle 1400 kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla selden etkilenen bölgelere insani yardım malzemeleri gönderildi.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin çöktüğü ve evlerinde mahsur kalanların ise çatılarda yardım beklediği görüldü.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA

# ifade, sosyal

02 May 2024 - 09:09 - Dünya --- Okunma

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