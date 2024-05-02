AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum

POLİSİMİZ SABIR GÖSTERMİŞTİR



AK Parti Kocaeli milletvekili Veysel Tipioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Taksim’de yaşanan olaylara sert bir tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşım yapan milletvekili Tipioğlu, Polis mensuplarının provokasyonlara izin vermeden gereğinden fazla sabır gösterdiğini belirterek tüm teşkilatı yürekten kutladığını söyledi.



ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI

Tipioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı’na çıkan yolların trafiğe kapatılmasıyla başlayan olaylarda polis müdahalede bulundu. Saraçhane’de çıkan arbedede çok sayıda polisimiz yaralandı. Gözaltına alınan göstericiler oldu. Polisimizin demokratik ve özgürlük anlayışını taş ve sopa kullanarak karşılık verenleri kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi