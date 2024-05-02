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02 May 2024 - 09:14- Siyaset G:

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum

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AK Parti Kocaeli milletvekili Veysel Tipioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Taksim’de yaşanan olaylara sert bir tepki gösterdi. Tipioğlu, “Emniyet teşkilatımız provokasyonlara izin vermeden gereğinden fazla sabır göstererek yerine getirmiştir. Emniyet teşkilatımızı yürekten kutluyorum” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum mask
AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum
AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum
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POLİSİMİZ SABIR GÖSTERMİŞTİR


AK Parti Kocaeli milletvekili Veysel Tipioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Taksim’de yaşanan olaylara sert bir tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşım yapan milletvekili Tipioğlu, Polis mensuplarının provokasyonlara izin vermeden gereğinden fazla sabır gösterdiğini belirterek tüm teşkilatı yürekten kutladığını söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum


ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI

 

Tipioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı’na çıkan yolların trafiğe kapatılmasıyla başlayan olaylarda polis müdahalede bulundu. Saraçhane’de çıkan arbedede çok sayıda polisimiz yaralandı. Gözaltına alınan göstericiler oldu. Polisimizin demokratik ve özgürlük anlayışını taş ve sopa kullanarak karşılık verenleri kınıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum

Kaynak: Haber Merkezi

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02 May 2024 - 09:14 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Turan - Keşke aynı hassasiyet sınırlarımızdada gösterilseydide ne idüğü belirsiz milyonlarca kişi ülkeye dolmasaydı kimse bana müslüman din kardeşliği gibi bir savsatadan bahsetmesin benim kardeşlerim Suriye'de ancak polis koruması ile yük boşaltmaya gidebiliyorlar

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 11:43
04

vatansever - baştan o bölgele iki kişinin bile yanyana gelmesine neden müsade ettiler. normal düzen neden sağlanmadı. polislerimize yapılan saldırı millette infiale yol açtı.

Yanıtla . 3Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 11:02
02

Kemal - EMNİYET BU ZAVALLILARLA EĞLENDİ,,, ZAVALLI DİYORUM GERÇEKTEN BÖCEK GİBİLER,,, Bİ DUMAN HEMEN DAĞILDILAR,,,,, EMNİYETİ ÜSTÜN SABIRLARINDAN DOLAYI O BÖCEKLERİN YAPTIKLARINA RAĞMEN,,İÇİME SİNDİREMESEMDE KUTLUYORUM

Yanıtla . 7Beğen . 7Beğenme 02 Mayıs 10:44
01

Tartışalım - 1 MAYIS taksim eğlence gibi bişey oldu aslında emniyet için çok güzel gerçek bir tatbikat oluyor kendileri için

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 09:27
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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