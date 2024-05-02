AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu: Provokasyona izin vermeyen emniyetimizi kutluyorum

POLİSİMİZ SABIR GÖSTERMİŞTİR
AK Parti Kocaeli milletvekili Veysel Tipioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Taksim’de yaşanan olaylara sert bir tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşım yapan milletvekili Tipioğlu, Polis mensuplarının provokasyonlara izin vermeden gereğinden fazla sabır gösterdiğini belirterek tüm teşkilatı yürekten kutladığını söyledi.
ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI
Tipioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı’na çıkan yolların trafiğe kapatılmasıyla başlayan olaylarda polis müdahalede bulundu. Saraçhane’de çıkan arbedede çok sayıda polisimiz yaralandı. Gözaltına alınan göstericiler oldu. Polisimizin demokratik ve özgürlük anlayışını taş ve sopa kullanarak karşılık verenleri kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Turan - Keşke aynı hassasiyet sınırlarımızdada gösterilseydide ne idüğü belirsiz milyonlarca kişi ülkeye dolmasaydı kimse bana müslüman din kardeşliği gibi bir savsatadan bahsetmesin benim kardeşlerim Suriye'de ancak polis koruması ile yük boşaltmaya gidebiliyorlar
vatansever - baştan o bölgele iki kişinin bile yanyana gelmesine neden müsade ettiler. normal düzen neden sağlanmadı. polislerimize yapılan saldırı millette infiale yol açtı.
Şahin - Yaşşa le bizim oğlaen.
Kemal - EMNİYET BU ZAVALLILARLA EĞLENDİ,,, ZAVALLI DİYORUM GERÇEKTEN BÖCEK GİBİLER,,, Bİ DUMAN HEMEN DAĞILDILAR,,,,, EMNİYETİ ÜSTÜN SABIRLARINDAN DOLAYI O BÖCEKLERİN YAPTIKLARINA RAĞMEN,,İÇİME SİNDİREMESEMDE KUTLUYORUM
Tartışalım - 1 MAYIS taksim eğlence gibi bişey oldu aslında emniyet için çok güzel gerçek bir tatbikat oluyor kendileri için
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.