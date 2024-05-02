Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun düştüğüne dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları araştırması sıklaştı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla 2 bin 407 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.407,61

Satış: 2.407,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.852,17

Satış: 3.937,05

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.408,70

Satış: 15.700,05

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.680,27

Satış: 7.874,10

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.300,03

Satış: 1.730,01

Kaynak: Habertürk