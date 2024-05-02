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02 May 2024 - 09:13- Ekonomi G:

Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti

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Altın fiyatları düşüş eğilimine geri döndü. Küresel piyasaların odaklandığı Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler ışığında yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın toplantısında enflasyon hala yüksek olduğunu vurguladı. Fed faiz kararı sonrası gram altın fiyatı bugün düşmeye başladı. İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe günü canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti mask
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Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun düştüğüne dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları araştırması sıklaştı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla 2 bin 407 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.407,61

Satış: 2.407,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.852,17

Satış: 3.937,05

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.408,70

Satış: 15.700,05

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.680,27

Satış: 7.874,10

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.300,03

Satış: 1.730,01

Kaynak: Habertürk

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02 May 2024 - 09:13 - Ekonomi --- Okunma

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