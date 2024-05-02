Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun düştüğüne dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları araştırması sıklaştı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla 2 bin 407 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.407,61
Satış: 2.407,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.852,17
Satış: 3.937,05
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.408,70
Satış: 15.700,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.680,27
Satış: 7.874,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.300,03
Satış: 1.730,01
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.