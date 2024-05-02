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02 May 2024 - 09:18- Ekonomi G:

Temassız ödeme limiti artırıldı! Yeni limit ne kadar oldu?

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Alışverişlerin bel kemiğini oluşturan kartlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir karar aldı ve temassız kartlara konulan işlem limiti artırıldı. Peki, temassız ödeme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

Temassız ödeme limiti artırıldı! Yeni limit ne kadar oldu? mask
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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkânı sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı. İşte, 2024 temassız ödeme limiti...

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ ARTIRILDI!

Banka veya kredi kartlarında temassız şekilde yapılan işlem limiti 1 Temuz 2024 tarihinde sonra 1500 liraya çıkacak.

2 YIL SONRA LİMİT ARTIRILDI

1 Temmuz 2022'de BDDK, temassız limitini 750 lira olarak belirlemişti. 2 yıl aradan sonra limit artırımına gidildi.

Kaynak: AA

02 May 2024 - 09:18 - Ekonomi --- Okunma

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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