Temassız ödeme limiti artırıldı! Yeni limit ne kadar oldu?

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkânı sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı. İşte, 2024 temassız ödeme limiti...
TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ ARTIRILDI!
Banka veya kredi kartlarında temassız şekilde yapılan işlem limiti 1 Temuz 2024 tarihinde sonra 1500 liraya çıkacak.
2 YIL SONRA LİMİT ARTIRILDI
1 Temmuz 2022'de BDDK, temassız limitini 750 lira olarak belirlemişti. 2 yıl aradan sonra limit artırımına gidildi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ümit Yazıcıoğlu - Para pul olunca !
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.