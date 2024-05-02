02 May 2024 - 09:18- Ekonomi

Temassız ödeme limiti artırıldı! Yeni limit ne kadar oldu?

Alışverişlerin bel kemiğini oluşturan kartlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir karar aldı ve temassız kartlara konulan işlem limiti artırıldı. Peki, temassız ödeme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...