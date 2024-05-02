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02 May 2024 - 09:22- Gündem G:

Bakanlıktan otomobil fiyatları için sert tedbirler

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Bakanlık, artan otomobil fiyatları ve komisyonlar sonrası bayilere sert tedbirler getiriyor.

Bakanlıktan otomobil fiyatları için sert tedbirler mask
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Otomotiv piyasasında fahiş fiyata sert tedbirler getirilecek. Bayiye araç tahsisinden sonra zam yasaklanacak. Ön ödemeye de yüzde 10 sınırı gelecek. icaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme alınabilecek. Fiyat değişimlerini 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak distribütörler, fatura tarihinden sonra zam yapamayacak. Distribütörler gelen taşıtları 15 gün içinde bayiye teslim edecek

İKİNCİ EL ARAÇLAR NE OLACAK?

Yönetmelik taslağı, internetteki ikinci el pazarına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Buna göre, internet ortamında ikinci el araç değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak. Elektronik ortamda yapılan ikinci el taşıt değerlemelerinde yaşanan tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için, işletmelerin 8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için taşıt sahibine sunduğu fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olmayacak. Verilen teklif 24 saat geçerli olacak ve fiziksel incelemesi yapılan taşıtlara 2 saat içinde nihai teklif verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# araç

02 May 2024 - 09:22 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Izmit - atı alan üsküdarı geçti bayiiler kaymağı yedi.şimdi önlem alsanız ne olacak?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 12:57
04

Vatandaş - @Izmit 03 nolu yoruma cevabı: bunlar hep böyle.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 14:12
02

5441 - Bunları 400 bin liralık araba 1 milyon 200 bin lira olmadan önce yapacaklardı şimdi artık geç kalındı bayiler zaten voleyi vurdu şimdiden sonra satsa ne olur satmasa ne olur

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 09:46
01

Daimler - Uygulanırsa 0 tarafındaki sorunları büyük oranda çözecektir.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 09:29
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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