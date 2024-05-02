Bakanlıktan otomobil fiyatları için sert tedbirler

Otomotiv piyasasında fahiş fiyata sert tedbirler getirilecek. Bayiye araç tahsisinden sonra zam yasaklanacak. Ön ödemeye de yüzde 10 sınırı gelecek. icaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme alınabilecek. Fiyat değişimlerini 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak distribütörler, fatura tarihinden sonra zam yapamayacak. Distribütörler gelen taşıtları 15 gün içinde bayiye teslim edecek

İKİNCİ EL ARAÇLAR NE OLACAK?

Yönetmelik taslağı, internetteki ikinci el pazarına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Buna göre, internet ortamında ikinci el araç değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak. Elektronik ortamda yapılan ikinci el taşıt değerlemelerinde yaşanan tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için, işletmelerin 8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için taşıt sahibine sunduğu fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olmayacak. Verilen teklif 24 saat geçerli olacak ve fiziksel incelemesi yapılan taşıtlara 2 saat içinde nihai teklif verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi