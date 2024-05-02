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02 May 2024 - 09:35- Ekonomi G:

Emekliye kira ve fatura yardımı gündemde

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'Emekliler yılı' olarak ilan edilen 2024'te, emekli vatandaşlar için bir formül daha yolda. 10 bin TL emekli maaşı alanların kira, fatura ve gıda gibi konularda desteklenmesi amaçlanıyor. Destek, kişinin yaşadığı bölgenin ekonomik parametrelerine göre yapılacak. İşte, detaylar...

Emekliye kira ve fatura yardımı gündemde mask
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En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL aylığa sahip emekli vatandaşlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. 'Emekliye bölgesel destek formülü' olarak adlandırılan uygulamada emeklilerin kira, fatura ve gıda ihtiyaçlarında desteklenmesi amaçlanıyor. İşte, detaylar...

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?

Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?

Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,

Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,

Kişinin kirada oturması şartı aranacak.

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirecek. Ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.

Kaynak: Habertürk

# sosyal, yeni

02 May 2024 - 09:35 - Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

İvero - Temmuzda zamla birlikte 10 bini geçecek bu nası olcak şaşırdınız iyice

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 12:27
08

Coşkun..... - Emeklilik yılı bu olsa gerek, hem enflasyona ezdirmediniz şükürler olsun, her şey güllük gülistanlık..

Madem bir iyilik veyahut iyileştirme yapılacak, ayırım neden? On iki bin lira alanlar çok refah içinde mı yaşıyor?

Yine aynı kafa, değişen bir şey yok, belli siz daha mesajı almamışsınız. ..!

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 12:05
07

Cumhuriyet gencliği - Her alanda oldugu gibi yine adaletsizlik versenize emekliye adam gibi zamam herkes kendi ihtiyacini kendisi karşılasın Ama yok niye çunku amac muhtaclik yaratmak hep ayni teori vahhh vahh

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 12:01
06

Körfezli Savaşçı - 10.100tl alana büyük geçmiş olsun 10 bin alan 10.100tl alanı ayıklamış oluyor

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 10:58
05

Ümit Yazıcıoğlu - Bu durumda olanlara belediye zaten 5.000 TL vermiyormuydu ...

Kirada değilse durumu iyi mi demektir ?

Yine boş işler.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 10:38
04

Gültepeli - Bu ülkede emekli olmak dilenci olmak gibi bir şey lafa bakarmisin kira ve fatura yardımı yapılması planlanıyor neden maaşlara zam değil de yardım yapilacak emekliler bu kadar mı değersiz bu ülkede Suriyeliler kadar itibarimiz kalmadı ama halan daha bu sistemi destekleyecek beyinsizler var ne durumda olduğumuzu anlamıyorlar

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 10:30
03

Wallace - Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,

Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,

Kişinin kirada oturması şartı aranacak.

Kişinin zaten ölmüş olması şartı aranmaması eksik kalmış ama neyse!!!!

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 10:12
02

Mehmetağa - Yardım değil !!! 8300 gün pirim ödemiş en az asgari ücret verin..Lütuf beklemiyoruz..hakkımızı istiyoruz..Cebiinizden vermiyorsunuz..

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:04
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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