Emekliye kira ve fatura yardımı gündemde

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL aylığa sahip emekli vatandaşlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. 'Emekliye bölgesel destek formülü' olarak adlandırılan uygulamada emeklilerin kira, fatura ve gıda ihtiyaçlarında desteklenmesi amaçlanıyor. İşte, detaylar...

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?

Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?

Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,

Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,

Kişinin kirada oturması şartı aranacak.

EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirecek. Ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.

Kaynak: Habertürk