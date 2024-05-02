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02 May 2024 - 09:44- Türkiye G:

Yeni anayasa mesaisi sürüyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam edecek. Kurtulmuş bu kapsamda bugün DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti yönetimi ile bir araya gelecek.

Yeni anayasa mesaisi sürüyor mask
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Meclis'te yeni anayasa mesaisi devam ediyor. İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde üç siyasi parti yönetimi ile daha bir araya gelecek.

Anayasa için "uzlaşı" çağrısı

Kurtulmuş sırasıyla DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti gruplarını ziyaret edecek. Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek. Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

# parti, Türkiye, çalışma, yeni

02 May 2024 - 09:44 - Türkiye --- Okunma

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