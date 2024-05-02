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Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

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Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı mask
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Mustafa Irkıçatal idaresindeki LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve  polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrolü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

# polis, sevk, araç

02 May 2024 - 09:46 - Türkiye --- Okunma

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