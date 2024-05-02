Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Mustafa Irkıçatal idaresindeki LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrolü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.