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Niğde’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

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Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Niğde’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı mask
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B.D. idaresindeki hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde B.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, araç

02 May 2024 - 09:47 - Türkiye --- Okunma

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