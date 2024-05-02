Türk İş Genel Başkanı vatandaşa komşuda at ve eşek eti yedirenlere tepki gösterdi

Gelecek yıl 1 Mayıs kutlamalarını İstanbul’da yapacaklarını belirterek, Taksim’i işaret eden Türk-İş Genel Başkanı Atalay, “ Türkiye’nin değişik alanlarında 1 Mayıs kutlanıyor. Temennimiz, arzumuz sizin ve benim de başkanlarımın da yönetimin de kimsenin burnu kanamadan herkes bu akşam evine dönsün. Herkes iş yerine dönsün. Ama maalesef İstanbul’da istenmeyen görüntüler var televizyonlarda. Kim nerede istiyorsa orada yapsın. Herkese katkı vermeye razıyız. Seneye karar aldık. Seneye İstanbul’dayız. Seneye İstanbul’da daha görkemli bir şekilde 1 Mayıs nasıl yapılıyor, bugün bu alanda gösterdiğiniz gibi, Allah ömür verirse seneye orada göstereceğiz” diye konuştu.

Atalay, işçi kökenli milletvekili sayısının artması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Sürekli zam yapan patronlar ve piyasaya at ve eşek eti süren işletmelerle ilgili de konuşan Atalay, şunları söyledi: "Bu ülkede patronlar var. Düzgün patronlar var mı, var. Ama bu ülkede sabah zam, öğlenden sonra zam, zamcı patronlar var. Bu ülkede insanlara hileli gıda yediren işverenler var. Af edersiniz at kesip, eşek kesip millete yedirenler var. Bunlara en ağır cezayı vermezse ülkeyi yönetenler, önüne geçemezsiniz."

Kaynak: Haber Merkezi