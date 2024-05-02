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02 May 2024 - 09:47- Türkiye G:

Türk İş Genel Başkanı vatandaşa komşuda at ve eşek eti yedirenlere tepki gösterdi

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1 Mayıs kutlamalarında konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya’daki at ve eşek etlerinin vatandaşa satılmasına tepki gösterdi.

Türk İş Genel Başkanı vatandaşa komşuda at ve eşek eti yedirenlere tepki gösterdi mask
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Gelecek yıl 1 Mayıs kutlamalarını İstanbul’da yapacaklarını belirterek, Taksim’i işaret eden Türk-İş Genel Başkanı Atalay, “ Türkiye’nin değişik alanlarında 1 Mayıs kutlanıyor. Temennimiz, arzumuz sizin ve benim de başkanlarımın da yönetimin de kimsenin burnu kanamadan herkes bu akşam evine dönsün. Herkes iş yerine dönsün. Ama maalesef İstanbul’da istenmeyen görüntüler var televizyonlarda. Kim nerede istiyorsa orada yapsın. Herkese katkı vermeye razıyız. Seneye karar aldık. Seneye İstanbul’dayız. Seneye İstanbul’da daha görkemli bir şekilde 1 Mayıs nasıl yapılıyor, bugün bu alanda gösterdiğiniz gibi, Allah ömür verirse seneye orada göstereceğiz” diye konuştu.

Atalay, işçi kökenli milletvekili sayısının artması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Sürekli zam yapan patronlar ve piyasaya at ve eşek eti süren işletmelerle ilgili de konuşan Atalay, şunları söyledi: "Bu ülkede patronlar var. Düzgün patronlar var mı, var. Ama bu ülkede sabah zam, öğlenden sonra zam, zamcı patronlar var. Bu ülkede insanlara hileli gıda yediren işverenler var. Af edersiniz at kesip, eşek kesip millete yedirenler var. Bunlara en ağır cezayı vermezse ülkeyi yönetenler, önüne geçemezsiniz."

Kaynak: Haber Merkezi

# Milletvekili, taksim, İstanbul, 1 Mayıs, VAR, Türkiye

02 May 2024 - 09:47 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Semah - Kocaelispor ile ilgili çok yorum yapan Adalı 54@ rümuzlu yorumcu bu habere ne diyecek?....Senin bunlarla bir ilgin yok dimi?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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