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02 May 2024 - 09:57- Gündem G:

Acun Ilıcalı’nın İzmit’te yaşayan amcası vefat etti

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Acun Ilıcalı’nın İzmit’te yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı(86) vefat etti.

Acun Ilıcalı’nın İzmit’te yaşayan amcası vefat etti mask
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AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, Kocaeli Huzurevi Derneğinin merhum başkanı Olcay Ilıcalı’nın eşi, ilimizde uzun yıllar Tarım İl Müdürü olarak görev yapan Gürbüz Ilıcalı(86) vefat etti. İş insanı Acun Ilıcalı’nın amcası olan Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi yarın Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Milletvekili, Kocaeli, parti, İzmit

02 May 2024 - 09:57 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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İbrahim Kahraman - Allah rahmet eylesin.şehrimize hizmet etmiş güzel bşr insandı.Eşi Olcay hanım ile birlikte hşxmetleti ile hep hatırlanacak bir insandı

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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