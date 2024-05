Kocaelispor Teknik Direktörü Gürsel: Bir an önce finaldeki yerimizi almak istiyoruz

“LİGLE İŞİMİZ YOK”

Deneyimli teknik adam antrenman öncesi yaptığı açıklamada, “ Her maç çok önemli. Ligin son iki haftası gibi gözüküyor ama aslında Play-Off maçı gözü ile bakıyoruz. Çünkü bu iki maçı kazandığımız taktirde doğrudan final noktasına geleceğiz. Olmadığı takdirde Play-Off adı altında o mücadeleyi tekrar vereceksin. O yüzden ligle işimiz yok. Rakiplerimizi de, kazandığımız taktirde geleceğimiz noktayı da çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle hazırlıyoruz ve bir an önce finaldeki yerimizi almak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Öncelikle kendi oyun yapımızı geliştirmeye, kendi oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın karakteri, yapısı ve tarzına göre bir oyun alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu oynayacağız, oyuncu da bunu oynayacak değil oyuncularımızın güçlü yönlerine göre bir oyun sistemi ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Gürsel devamında, “Onun için de geldiğimizden günden itibaren bütün oyuncularımıza şans verdik. Bunu da lafta değil, oynadığımız maçlarda gösterdik. Sonuca göre, skora göre, maçın durumuna göre herkesi verimli kullanmaya çalışıyoruz. Maçı kazanmak adına o an fayda sağlayacak hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak oyuncuları yukarıya çektiğimizde takım olarak da yukarı çıkacaktık ve nitekim her hafta daha da iyi oluyoruz. Önümüzdeki maçlarda bulduğumuz pozisyonları değerlendirmek adına daha çok çalışacağız. Hedefimiz zaten Play-Off'a çıkmaktı. Buna göre çalışıp kendimizi hem fiziksel hem de zihinsel hazırlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.