Kocaelispor Teknik Direktörü Gürsel: Bir an önce finaldeki yerimizi almak istiyoruz

“LİGLE İŞİMİZ YOK”
Deneyimli teknik adam antrenman öncesi yaptığı açıklamada, “ Her maç çok önemli. Ligin son iki haftası gibi gözüküyor ama aslında Play-Off maçı gözü ile bakıyoruz. Çünkü bu iki maçı kazandığımız taktirde doğrudan final noktasına geleceğiz. Olmadığı takdirde Play-Off adı altında o mücadeleyi tekrar vereceksin. O yüzden ligle işimiz yok. Rakiplerimizi de, kazandığımız taktirde geleceğimiz noktayı da çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle hazırlıyoruz ve bir an önce finaldeki yerimizi almak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Öncelikle kendi oyun yapımızı geliştirmeye, kendi oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın karakteri, yapısı ve tarzına göre bir oyun alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu oynayacağız, oyuncu da bunu oynayacak değil oyuncularımızın güçlü yönlerine göre bir oyun sistemi ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Gürsel devamında, “Onun için de geldiğimizden günden itibaren bütün oyuncularımıza şans verdik. Bunu da lafta değil, oynadığımız maçlarda gösterdik. Sonuca göre, skora göre, maçın durumuna göre herkesi verimli kullanmaya çalışıyoruz. Maçı kazanmak adına o an fayda sağlayacak hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak oyuncuları yukarıya çektiğimizde takım olarak da yukarı çıkacaktık ve nitekim her hafta daha da iyi oluyoruz. Önümüzdeki maçlarda bulduğumuz pozisyonları değerlendirmek adına daha çok çalışacağız. Hedefimiz zaten Play-Off'a çıkmaktı. Buna göre çalışıp kendimizi hem fiziksel hem de zihinsel hazırlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Aa - Hoca, seneye ciksak ta cikmasak ta ne super ligte ne birinci ligte sen yoksun.
Kerim - Hocam 2 fınal macı var önce bodrumu ne yapıp yenmemiz gerekiyor , beraberlik işe yaramaz geçen hafta ki kodro ve pas trafiği iyidi vukoviç ilk 11 olmalı ve atak oynamalıyız cok fırsat uretmeliyiz top cevırmek sadece zaman kaybı , cok sık geri pastan kurtulmak gerek ... Forvet Skırtladze daha verımlı olabilir, ama candeis amaral ikilisinin gecen hafta ki oyununu bozma ,
Son Pişman - Hadi bakalım, bekliyoruz, destekliyoruz.
Basiskele41 - Hedef play of değildi şartlar öyle gelişti bu takım 3.lüğü kaçırırsa başarısız sayılır, onun için olursa olur değil son iki maçı alıp finali beklemek hedef olmalı yok play of başarı derseniz vay son iki maça
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.