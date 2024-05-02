Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?

Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için 34 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi