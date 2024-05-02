Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?

Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için 34 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.