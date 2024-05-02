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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 May 2024 - 10:34- Gündem G:

Artık çivi bile çakmak yasak! SİT alanı ilan edildi

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Kandıra Babaköy’de tarihi eserlerin bulunduğu alan SİT alanı olarak ilan edildi. Artık izinsiz hiçbir çalışma yapılamayacak.

Artık çivi bile çakmak yasak! SİT alanı ilan edildi mask
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Kocaeli Kandıra Babaköy Mahallesi’nde bulunan bir arazide yapılan çalışmalarda tespit edilen duvar örgüsü ve çevresindeki yoğun seramik parçaları bulunuştu. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi eserlerin bulunduğu alan ile ilgili üçüncü derece sit alanı ilan edilmesine kadar verdi. Böylece bölge koruma altına alındı. Tarihi eserenlerin çıktı bölgede, izinsiz hiçbir çalışmaya izin verilmeyecek.

10 MİLYON METREKARE

Babaköy Mahallesi'nde yer alan ve "Eski Kerpe" olarak bilinen bölgede geniş bir arazi, tarihi değerleri korumak amacıyla 3. Derece SİT Alanı olarak ilan edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre, 10 milyon 285 bin 485 metrekare büyüklüğündeki bu arazi, içinde bulunan tarihi taş ocağı duvar örüntüsü ve çevresindeki seramik kalıntıları nedeniyle koruma altına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Resmi Gazete

02 May 2024 - 10:34 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Selçuk - Arazileri çöp yapmaktan başka birşey deyil.biraz mantıklı hareket edecekseniz kerpe kefken cebeci bölgesini cazip hale getirin o bölge Avrupa da olsa turist akınına uğradı

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 14:56
04

İZMİT - @Selçuk 02 nolu yoruma cevabı: siz bide ege halk plajlarını görün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:53
03

Zafer - @Selçuk 02 nolu yoruma cevabı: Kumcagizda yazdığım var okadar pişman oldumki aldığıma adam gibi Bi yemek yiyecek yer bilr yok hiç bir çalışma yok belediye hiç bir şekilde calismiyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 15:40
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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