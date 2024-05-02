Artık çivi bile çakmak yasak! SİT alanı ilan edildi

Kocaeli Kandıra Babaköy Mahallesi’nde bulunan bir arazide yapılan çalışmalarda tespit edilen duvar örgüsü ve çevresindeki yoğun seramik parçaları bulunuştu. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi eserlerin bulunduğu alan ile ilgili üçüncü derece sit alanı ilan edilmesine kadar verdi. Böylece bölge koruma altına alındı. Tarihi eserenlerin çıktı bölgede, izinsiz hiçbir çalışmaya izin verilmeyecek.
10 MİLYON METREKARE
Babaköy Mahallesi'nde yer alan ve "Eski Kerpe" olarak bilinen bölgede geniş bir arazi, tarihi değerleri korumak amacıyla 3. Derece SİT Alanı olarak ilan edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre, 10 milyon 285 bin 485 metrekare büyüklüğündeki bu arazi, içinde bulunan tarihi taş ocağı duvar örüntüsü ve çevresindeki seramik kalıntıları nedeniyle koruma altına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Selçuk - Arazileri çöp yapmaktan başka birşey deyil.biraz mantıklı hareket edecekseniz kerpe kefken cebeci bölgesini cazip hale getirin o bölge Avrupa da olsa turist akınına uğradı
İZMİT - siz bide ege halk plajlarını görün
Zafer - Kumcagizda yazdığım var okadar pişman oldumki aldığıma adam gibi Bi yemek yiyecek yer bilr yok hiç bir çalışma yok belediye hiç bir şekilde calismiyor
Son Pişman - Bravo, çok isabetli olmuş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.