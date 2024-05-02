Mustafa Ekşi: Adaylığım söz konusu değil

“BÖYLE BİR NİYETİM YOK”
Aday olacağı yönündeki iddialara cevap veren Mustafa Ekşi, “ Kocaelispor kongresinde adaylığım söz konusu değil. Bu haberler nerden ve nasıl çıkıyor anlamış değilim. En önemlisi de benim böyle bir niyetim yok. Daha önce Kocaelispor’da başkanlık yapmış, bu şerefe ulaşmış biri olarak tekrar söylüyorum. Bu görev çok kutsaldır, ancak şu anda böyle bir amacım yok. Kimse çıkıp ben adayım demedi. Abdülkadir Yılmaz, aday olursa bu Kocaelispor için çok güzel bir gelişme olur. Abdülkadir’in babası benim yakın dostumdur. Dolayısıyla bildiğimiz, tanıdığımız düzgün insanların Kocaelispor’a başkanlık yapmasını isterim. Kocaelispor bu kentin en önemli markasıdır. Abdülkadir de çok düzgün bir yeğenimizdir. Başkan adayı olursa desteklerim elbette” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.