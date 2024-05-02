Telefon parçaları ithalatına düzenleme

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, anten ve ana kart gibi bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları belirlendi.

Buna göre, " Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)" için adet başına 5 dolar, "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş kartlar (ana kartlar da dahil)" için adet başına 100 dolar, "Diğerleri (Telefon cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar)" için adet başına 5 dolar ve "Diğerleri" olarak tanımlanan eşyalar için adet başına 35 dolar gözetim uygulanacak.

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ve tamamen demonte haldeki aksam ve parça ithalatında bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bakanlığın, tarife ve sınıflandırma karalarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararların Türkiye mevzuatına uyumlaştırılması amaçlandı.

Kaynak: AA