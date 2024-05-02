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Körfez Devlet Hastanesi ek binası 6. kez ihaleye çıkıyor

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Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yapımı için daha önce beş kez ihaleye çıkıldı fakat bu ihaleler istekli çıkmaması sebebiyle iptal edildi. Ek hizmet binası yapımı için 3 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de altıncı kez ihaleye çıkılacak.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Körfez Devlet Hastanesi ek binası 6. kez ihaleye çıkıyor mask
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YENİDEN İHALEYE ÇIKILACAK

Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası için daha önce yapılan beş ihale teklif veren istekli çıkmaması sebebiyle iptal edilmişti. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Körfez Devlet Hastanesi ek hizmet binası için 3 Mayıs Cuma günü saat 11.00'da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi'nde yeniden ihaleye çıkacak. 6. kez gerçekleşecek ihalede istekli çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

 

15 POLİKLİNİK YER ALACAK

7 bin 340 metrekare alanda inşa edilecek olan yeni hastane ek hizmet binası 54 yataklı olacak. Bina içerisinde 15 polikliniğin, 3 genel ve 1 lokal ameliyathanenin, kadın doğum, yoğun bakım ve acil bölümlerinin yer alacağı öğrenildi. Yer teslimi sonrasında ihaleyi kazanan firma 650 günde hastaneyi tamamlayarak teslim edecek. 

# Kocaeli, hizmet, yeni, Körfez

02 May 2024 - 10:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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