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Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var”

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Kocaeli’de görev yapan İzmit ve Kartepe ilçesindeki mahalle muhtarları, Başkan Büyükakın’a konuk oldu

Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var” mask
Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var”
Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var”
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ve Kartepe ilçesindeki mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Ziyarette Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit ve Kartepe ilçelerinin mahalle muhtarları hazır bulundu. Dernek başkanları ve muhtarlar, Başkan Büyükakın’ı tebrik ederek yeni dönemin hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var”

“MUHTARLAR ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ”

Başkan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve seçilen muhtarları tebrik etti. Muhtarların, kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün hizmetlerinde muhtarların imzasının olduğunu kaydetti. Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı birimlerin, muhtarların mahalleleri ile ilgili taleplerini bekletmeden hızlı bir şekilde yerine getirdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Muhtarlarımızı çözüm ortağı, bir paydaş, bir yoldaş ve bir arkadaş olarak görüyoruz. Her aşamada sizlerle beraber çalışmak bizlere büyük bir gurur veriyor. Sizler demokrasinin vazgeçilmez yapı taşlarından, demokrasinin en önemli yönetsel organlarından birisiniz. Sizlerle beraber çalışmak, çözüm arayışlarımızı sizlerle beraber yapmak, çözüm için çalışırken sizin fikirlerinizi almak bizlerin gerçekten yol göstericisidir.’’

Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var”

Kaynak: Bülten

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02 May 2024 - 10:59 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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