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İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi

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Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın 2 km uzunluktaki yolu da asfaltlandı

İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi mask
İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi
İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi
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Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın üstyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen 118. Sokakta deformasyonların, bozulmaların oluştuğu yolda yeniden asfaltlandı. Gidiş-geliş toplam 2 kilometre uzunlukta asfaltlama yapılan 118. Sokak yenilenen yolu ve yaya kaldırımlarıyla konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu.

İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi

İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi

İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi

İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Büyükşehir, Körfez

02 May 2024 - 11:01 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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