Nusret Acur: Partimiz toparlanma sürecine girecek

İYİ PARTİ’DE İSTİFALAR YAŞANIYOR
İYİ Parti’de 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurultayda Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrasında istifalar yaşanmaya başladı. Parti kurucuları arasında yer alan Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt ve Nazmi Ertuğral ile yerel seçimlerde Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı gösterilen Abdülhamit Subaşı istifalarını açıkladı. İl Başkanı Nusret Acur yaşanan istifaları değerlendirdi.
PARTİMİZ TOPARLANMA SÜRECİNE GEÇECEK
Genel başkanlık için yarışan adayların hepsi birbirinden kıymetli büyüklerim ve dostumdu. Bu isimlerin arasından tercih yapmak çok zordu. Müsavat Dervişoğlu başkanımıza hayırlı olsun. İstifalar tek taraflı bir karar. Gönül ister ki kimse istifa etmesin ama kongrelerde herkes bir tarafı tutuyor ve seçim yapması gerekiyor. Kim kazanırsa kazansın istifalar olacaktı. Köy derneklerinde yapılan başkanlık seçimlerinde dahi bu süreçler yaşanıyor. Siyasi partiler için de olağan bir durum diyebiliriz. Ben sürecin uzayacağını düşünmüyorum. Partimiz kısa sürede toparlanma sürecine girecektir.” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sanberk 41 - Tepetaklak gittiğinin hala farkına varamamış
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.