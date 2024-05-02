Nusret Acur: Partimiz toparlanma sürecine girecek

İYİ PARTİ’DE İSTİFALAR YAŞANIYOR

İYİ Parti’de 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurultayda Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrasında istifalar yaşanmaya başladı. Parti kurucuları arasında yer alan Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt ve Nazmi Ertuğral ile yerel seçimlerde Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı gösterilen Abdülhamit Subaşı istifalarını açıkladı. İl Başkanı Nusret Acur yaşanan istifaları değerlendirdi.

PARTİMİZ TOPARLANMA SÜRECİNE GEÇECEK

Genel başkanlık için yarışan adayların hepsi birbirinden kıymetli büyüklerim ve dostumdu. Bu isimlerin arasından tercih yapmak çok zordu. Müsavat Dervişoğlu başkanımıza hayırlı olsun. İstifalar tek taraflı bir karar. Gönül ister ki kimse istifa etmesin ama kongrelerde herkes bir tarafı tutuyor ve seçim yapması gerekiyor. Kim kazanırsa kazansın istifalar olacaktı. Köy derneklerinde yapılan başkanlık seçimlerinde dahi bu süreçler yaşanıyor. Siyasi partiler için de olağan bir durum diyebiliriz. Ben sürecin uzayacağını düşünmüyorum. Partimiz kısa sürede toparlanma sürecine girecektir.” dedi.