Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Nusret Acur: Partimiz toparlanma sürecine girecek

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, son dönemde partide yaşanan istifaların olağan bir durum olduğunu ifade etti. Acur, “İstifa sürecinin uzayacağını düşünmüyorum. Partimiz kısa sürede toparlanma sürecine girecektir.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Nusret Acur: Partimiz toparlanma sürecine girecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ PARTİ’DE İSTİFALAR YAŞANIYOR

İYİ Parti’de 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurultayda Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrasında istifalar yaşanmaya başladı. Parti kurucuları arasında yer alan Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt ve Nazmi Ertuğral ile yerel seçimlerde Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı gösterilen Abdülhamit Subaşı istifalarını açıkladı. İl Başkanı Nusret Acur yaşanan istifaları değerlendirdi.

 

PARTİMİZ TOPARLANMA SÜRECİNE GEÇECEK

Genel başkanlık için yarışan adayların hepsi birbirinden kıymetli büyüklerim ve dostumdu. Bu isimlerin arasından tercih yapmak çok zordu. Müsavat Dervişoğlu başkanımıza hayırlı olsun. İstifalar tek taraflı bir karar. Gönül ister ki kimse istifa etmesin ama kongrelerde herkes bir tarafı tutuyor ve seçim yapması gerekiyor. Kim kazanırsa kazansın istifalar olacaktı. Köy derneklerinde yapılan başkanlık seçimlerinde dahi bu süreçler yaşanıyor. Siyasi partiler için de olağan bir durum diyebiliriz. Ben sürecin uzayacağını düşünmüyorum. Partimiz kısa sürede toparlanma sürecine girecektir.” dedi.

# parti, başkan, kocaelispor

02 May 2024 - 11:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sanberk 41 - Tepetaklak gittiğinin hala farkına varamamış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 12:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL