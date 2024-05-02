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Körfezli Melek atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

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Körfezli Melek Yıldız, Adana'da düzenlenen Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 bin metrede birinci olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Körfezli Melek atletizmde Türkiye şampiyonu oldu mask
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27 Nisan tarihinde Adana'da yapılan Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında Körfezli Melek Yıldız, 2 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu. Kocaeli'ye büyük gurur yaşatan Melek Yıldız, takımıyla ise 3'üncü oldu. Takım olarak büyük başarı elde eden Yıldız'ın şampiyonluğu da büyük sevinç yaşattı. Melek Yıldız ayrıca geçtiğimiz ay Kırklareli'nde yapılan kros şampiyonasının yarı finalinde birinci olmuştu.

Yaklaşık 5 yıldır atletizm antrenörü yapan ve eski milli atlet Afşin Göller ile çalışan Melek Yıldız, hedefinin milli takım olduğunu söylerken Körfez ilçesine de antrenman sahası talep etti.

# Kocaeli, Türkiye, Körfez

02 May 2024 - 11:16 - Spor --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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