15 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Olay 28.04.2024 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ece Uslu (15) kardeşi ile babaannelerine gitmek için apartmandan çıktı. Evden çıkan Uslu’ya siteye giren 6 köpek saldırarak eli ve bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin bağırmalarından korkan köpekler kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Elinden ve bacağından yaralanan Uslu ilk müdahalelerin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Uslu’ya kuduz aşısı vurulurken tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.
“Kızım, ‘Anne ölüyorum, ölüyorum’ diye bağırdı”
Çocuğunun sesini duyduktan sonra bağırarak dışarıya çıktığını söyleyen anne Esra Uslu, “Hani insanların ona zarar verdiğini hissettim, biri saldırdı herhalde dedim. Köpek hiç aklıma gelmedi ama birkaç gündür bu çok sıklıkla belediyeyi arıyordum çünkü yoğun köpekler görüyorduk. Daha sonra bir baktım kızım kanlar içinde binadan merdivenlerden çıkmaya çalışıyor. Kızım, ‘Anne ölüyorum, ölüyorum’ diye bağırdı. Kızımın üstüne kapandım daha ise komşu çıktı ve yardımcı oldu” diye konuştu.
Dışarı çıktığına köpeklerin saldırdığını anlayan Uslu, köpekleri sürekli çektiğini ve bunu ispat edemediğini belirtti.
Kızını kontrol ettiğinde diz kapağını ve elini ısırdığını gördüğünü söyleyen Uslu, ”Hemen ambulansı aramak aklıma geldi. Sonra o anda videoya çektim zaten 3-4 saniyelik bir video çekebildim. Tamamen hakkımızı arayabilme. Daha sonra bizi ambulans Etlik Şehir hastanesine götürdü. Kuduz tedavileri sanırım Ankara’da 2 hastanede yapılıyormuş. Daha sonra orada işte hemen tedavisine başlandı” şeklinde konuştu.
Belediyeden ‘küpeli’ cevabını aldı
Belediyeye hakkını aramaya gittiğini aktaran Uslu, “Daha önceden evimin camından baktığım zaman okula giden çocuklara mutlaka arkalarından böyle koşuyor, özellikle çocuklara karşı çok saldırganlar. Hani bunun sebebini ben anlayamadım, çözemedim ama gerçekten çocuklara karşı bir saldırganlık var. Daha sonra ben belediyeyi çok aradım arama kayıtlarımda mevcut. Belediyeyi her aradığımda bana şu cevabı verdiler, ‘Küpeli efendim, sıkıntı yok yani bunlar küpeli’ köpeklerin küpeli olması benim çocuklarımın herhangi bir uzvunu koparmasına ya da sağır etmesi, kör etmesi, burnunu koparması mı lazım. Ama ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Böyle bir saçmalık olamaz. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Hakkımı savunacağım. Benim için ve diğer mağdur çocukların, mağdur insanların hakkı için ben sonuna kadar gideceğim yani. Ben sokakta gerçekten güvenli bir şekilde çocuklarım ben sokakta gerçekten marketime pazarıma çarşamba güvenli bir şekilde gitmek istiyorum. Böyle arkama baka baka korkarak yürümek istemiyorum artık yetkililerin çözüm bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
Uslu, akşam hava karardıktan sonra köpeklerin toplandıklarını ve adli mercilere başvuracağını belirtti.
Uslu, “Bizim sokaklarda gerçekte güvenli bir şekilde bunun bize artık garantisini vermelerini istiyorum. Güvenli bir şekilde sokakta korkmadan yürümek istiyoruz biz” dedi.
Kızının merhametli bir çocuk olduğunu söyleyen Uslu, “Benim çocuğum gerçekten çok merhametli bir çocuktu. Akşam yemeklerimizden arta kalanları kaplara koyup sokak hayvanlarına indirelim, anne ne yiyorlar diye düşünen bir çocuktu ama şimdi çocuk o tramvayla günlerini geçiriyor. Ben nasıl okula gideceğim diye düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Yetkililere seslenen Uslu, “Biz sokakta hayvan görmek istemiyoruz. Köpekler her zaman potansiyel saldırgan varlıklardır” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(33 )
F.t. - Gerçekten bu kadarı çokkk fazla,,ve üzücü...
Fatma Aktaş - Sayin belediye başkanlari lutfen gerçekçi bir çözüm gelsin tüm kocaeli izmit adına rica ediyoruz birleşin ve bir çözüm bulun siyaset üstü bir ilk 'e imza atın
Öğrenci - Acil Filipinli öğrenci gelmesi tek çözüm bu?
Poyraz Vapur - Okuyan biri olarak bu görüntü ilk değil, inanın ilk senem de yemekhaneye girmelerine izin bile veriyorlardı, hatta çantalarımızı karıştırdıkları bile oluyordu yemeği mahvettileri çok oldu
Mehveş - Kocaeli Buyuksehir belediyesi acilen kisirlastirma seferberligi baslatmali.. Cagdas bir belesiyeyse daga tasa atmak yerine populasyonun onune gecmek icin kisirlastirir.
Vatandaş - Ciddi sıkıntı var tedbir almak için illa birileri mi ölmeli
İzmit - Dünya bankası 29 Ekim ortaokulu önüne acilllllllllllllll çözümmmm artık bu belediyeler ne işe yarıyor sadece ot biçtirmeyemi yarıyonuz ya!!!!!!!! Her gün bir olay yaşanıyorr yeter artık yeterrr!!
Serpil - Kıyamam.hayvan aç, sizde aç kalsanız ne yaparsınız...
Gercek - Psikolog danışman ihtiyacınız var. Kötü niyetli olarak söylemiyorum.
İsimsiz - O zaman evinizin kapısını açık bırakın serpil hanım her acıkan hayvan girsin
Hdy - Bugün bir haber okudum valilik karar almış. Uyutulacaklarmış. Ne kadar doğru bilmiyorum bu haber. Başka bir çözüm bulunmalı bence.
Halk - Çözüm kısırlaştırma ve uygun barınak bu arada sakin az sayída köpek mahallede bırakílmalí halk hem sever hem bakar hepsini öldúrmeye kalkmayın onların da yaşam hakkı var
Mehmet - Üniversite hastahanede yatan hastalardan daha çok kapı önünde yatan havlayan aç gezen saldıran köpek dolu üniversite kampüs içi deseniz aynı okuyan öğrenciden çok köpek dolu acil olarak önlem alınmalı rektör hoca farkında değil herhalde yada makamına gelirken köpek olmayan yolu tercih ediyor görmüyor veya görmemezlikten geliyor
Hakikat - Biktik biktik biktikkk yeterrrr kampusun heryeri kopek sürusu ayip ya
İzmitliyiz - Umuttepe cevresi barınak mı hastame mi unıversıtemi belli değil ?covid kapsamında heryerde onlemler aldılar mı aldılar
1. sokak hayvanı insana her an zarar verebılır evcıl degıldır
2.Hastalık ve bı takım bakterılerı ınsanlara bulastırabılır
3.trafıgı tehlıkeye atabılır ki bunların hepsı oluyordur
yönetimin bu olumsuz duruma el atması lazım
Bir Vatandas - Sokak hayvani evcil degil mi?biraz krndinizi gelistirin okuyun kediler ve kopekler yuzyillar evveldinden evcllesmis canlilardir...kedi ve kopekten insan mimrop gecmez ama insana gecer tipki pandemide yasanilanlar gibi kopelten insana gecmedi ama insandan kopege gecti...cahil olmayin biraz okuyun okuyun
Mlt - Köpeğin yediği çatal kaşık bıçak tabak yıkansa da ben o kaplardan yemek yemem. Nasıl bi rezillik bu. Sizin mideniz kaldırıyor olabilir ama biz de yok böyle bişey. Öğrenciler rektörlüğü CİMER'e şikayet edin. Yoksa düzelmez bu durum. Midem kalktı. Sevenlere afiyet olsun.
Kn - Tam bir rezillik. Sağlık bakanlığını göreve çağırıyoruz. Yemek yapılan, dağıtılan lokantalarda yaptıkları denetimleri burada da yapsınlar. Lokanta sahibi esnaf ve çalışanlar sizlerin lokantalarında da bu duruma izin veriliyor mu? Sağlık bakanlığı denetimlerde sizi rahat bırakıyor mu? Böyle bir durumda hemen size ceza kesiliyor mu? Bu duruma siz de sessiz kalmayın lütfen (Olumlu ya da olumsuz).
Balcı - Tam bir rezillik.
Sadece Kocaeli de değil tüm Türkiye de durum aynı.
Derince Li - 1 hafta cocuk bölümünde yatisimiz oldu aynı manzaralarla karşılaştık akşam ihtiyaç halinde dışarı çıkmak mümkün değildi insanın üzerine geliyorlar ayrıca gece olunca havlamalarindan cocukkar korkuyorlar
Doğan - Tam 15 gündür üniversite hastahanesi ne gidip geliyorum hastam var inanın otoparka aracımız bırakıp hastahaneye gelene kadar en az 100 köpek ile mayın gemisi gibi kıvrılan kıvrıla yolmalıyorum.ama dahada beteri akşamları ise hava kararınca onlarda alıyor ve otoparka 3 - 4 kişi gidip beni bırakıp dönüyorlar.bu konuda derhal bir çözüm üretmeli üniversite yönetimi.bu konu çok önemli,illaki bir vatandaşı parçalasınlarmı bu köpekler.sakın hayvan düşmanı demeyin aban,onlarca köpek ve kedi büyütüp baktım ama bu durum farklı,insan hayatı mevzubahis olan.o neden ile önce insan
Ks - Yeterrr artık.... Bu soruna bı çözüm bulunmalı...
Zagor - REZALEETTTTTTTTTT YAAAAA BU NEDİR YAAAAAAAA
hu - Müslümanlığı -Peygamberi anlatamamışız--Atatürk ü de --Osmanlıyı da---"Allah size verdiğim rızıktan siz de verin" diyor.. AH AÇLIK -- AÇLIK İNSANIDA HAYVANIDA BOZAR...
İzmitlile - Zaten unuveriste ve hastane tam anlamıyla rezalet gencecik insan öldü yine kimsenin umrunda değil bu köpekler çok seven toplayıp toplayıp evine götürsun yeter be rezillikten rezaletten başka birşey değil
İzmitli - Ne öğrenciyi ne hastayı düşünüyorlar o köpekler barınaklarda toplanacak guvenmiyenler 7 24 kameradan yada birebir gidip kontrol edecek şov yapmadan fabrikalardan ücretsiz yemek alınacak bu vesileyle insanlar iş sahibide olacak
Servetiye Cephesi - Kuduz ve kist hidatik grip gibi siradanlaştığında akılları başlarına gelir; ama iş işten geçmiş olur.
Cumhuriyet gencliği - Tam bir rezalet anladik hayvan sevgisi de bukadar da olmaz insanlarin hayvandan farkini birakmadilar
Ali - rezalet
İlay - Rezalet olan şey o hayvanlardan önce insanlık hırslısı hırsızı tecavüzcüsü elini sallayarak dışarıda geziyor bu hayvanlara kadar ses çıkartmıyorsunuz onlar için Allah ın sessiz kullarına gücünüz yetiyor yazıklar olsun
İzmitli - sanırım ko.ü. öğrencileri evrim geçiriyor. kutlarım sizi...
Izmitli41 - yok artık...tam ama tam bir rezillik.. birileri aldığı maaşı hak etmiyor
Derinceli - Ne güzel ya acikmis gelmis ne var bunda siz bence kotu insanlara cozum bulun
Büyük Körfez - Ablam ben mühendislik öğrencisiyim hava karardıktan sonra seninle kampüste bir gezelim bakalım aynısını diyebilecek misin
Sinirli - Sence yemek yenilen bir ortama sokaktaki hayvanın girmesi doğru mu? Oldu olacak fareler de gelsin ne de olsa onlar da hayvan onlar da acıkıyor değil mi?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.