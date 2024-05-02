Bu fotoğraf KOÜ yemekhanesinden

Kn - Tam bir rezillik. Sağlık bakanlığını göreve çağırıyoruz. Yemek yapılan, dağıtılan lokantalarda yaptıkları denetimleri burada da yapsınlar. Lokanta sahibi esnaf ve çalışanlar sizlerin lokantalarında da bu duruma izin veriliyor mu? Sağlık bakanlığı denetimlerde sizi rahat bırakıyor mu? Böyle bir durumda hemen size ceza kesiliyor mu? Bu duruma siz de sessiz kalmayın lütfen (Olumlu ya da olumsuz).