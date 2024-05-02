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Bu fotoğraf KOÜ yemekhanesinden

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Kocaeli Üniversitesi Yemekhanesinde çekilen fotoğrafta bir köpeğin öğrencilerin arasında girerek masaya uzandığı görüldü.

Bu fotoğraf KOÜ yemekhanesinden mask
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Kocaeli Üniversitesi çevresine bırakılan ve kampüste dolaşan sokak köpekleri gündem olmaya devam ediyor.  Bu sefer de sosyal medyaya düşen fotoğrafta köpekler, öğrenci yemekhanesinde yemeklere uzandı. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Atakan Ateş isimli hesap, “Kocaeli Umuttepe kampüsü artık bir çözüm bulun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, Kocaeli

02 May 2024 - 11:18 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(22)
22

Serpil - Kıyamam.hayvan aç, sizde aç kalsanız ne yaparsınız...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:09
21

Hdy - Bugün bir haber okudum valilik karar almış. Uyutulacaklarmış. Ne kadar doğru bilmiyorum bu haber. Başka bir çözüm bulunmalı bence.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 17:00
20

Mehmet - Üniversite hastahanede yatan hastalardan daha çok kapı önünde yatan havlayan aç gezen saldıran köpek dolu üniversite kampüs içi deseniz aynı okuyan öğrenciden çok köpek dolu acil olarak önlem alınmalı rektör hoca farkında değil herhalde yada makamına gelirken köpek olmayan yolu tercih ediyor görmüyor veya görmemezlikten geliyor

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 16:28
19

Hakikat - Biktik biktik biktikkk yeterrrr kampusun heryeri kopek sürusu ayip ya

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 15:56
18

İzmitliyiz - Umuttepe cevresi barınak mı hastame mi unıversıtemi belli değil ?covid kapsamında heryerde onlemler aldılar mı aldılar

1. sokak hayvanı insana her an zarar verebılır evcıl degıldır

2.Hastalık ve bı takım bakterılerı ınsanlara bulastırabılır

3.trafıgı tehlıkeye atabılır ki bunların hepsı oluyordur

yönetimin bu olumsuz duruma el atması lazım

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 15:52
23

Bir Vatandas - @İzmitliyiz 18 nolu yoruma cevabı: Sokak hayvani evcil degil mi?biraz krndinizi gelistirin okuyun kediler ve kopekler yuzyillar evveldinden evcllesmis canlilardir...kedi ve kopekten insan mimrop gecmez ama insana gecer tipki pandemide yasanilanlar gibi kopelten insana gecmedi ama insandan kopege gecti...cahil olmayin biraz okuyun okuyun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:32
17

Mlt - Köpeğin yediği çatal kaşık bıçak tabak yıkansa da ben o kaplardan yemek yemem. Nasıl bi rezillik bu. Sizin mideniz kaldırıyor olabilir ama biz de yok böyle bişey. Öğrenciler rektörlüğü CİMER'e şikayet edin. Yoksa düzelmez bu durum. Midem kalktı. Sevenlere afiyet olsun.

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 15:49
16

Kn - Tam bir rezillik. Sağlık bakanlığını göreve çağırıyoruz. Yemek yapılan, dağıtılan lokantalarda yaptıkları denetimleri burada da yapsınlar. Lokanta sahibi esnaf ve çalışanlar sizlerin lokantalarında da bu duruma izin veriliyor mu? Sağlık bakanlığı denetimlerde sizi rahat bırakıyor mu? Böyle bir durumda hemen size ceza kesiliyor mu? Bu duruma siz de sessiz kalmayın lütfen (Olumlu ya da olumsuz).

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 15:45
14

Balcı - Tam bir rezillik.

Sadece Kocaeli de değil tüm Türkiye de durum aynı.

Yanıtla . 9Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 14:58
13

Derince Li - 1 hafta cocuk bölümünde yatisimiz oldu aynı manzaralarla karşılaştık akşam ihtiyaç halinde dışarı çıkmak mümkün değildi insanın üzerine geliyorlar ayrıca gece olunca havlamalarindan cocukkar korkuyorlar

Yanıtla . 11Beğen . 5Beğenme 02 Mayıs 14:43
11

Doğan - Tam 15 gündür üniversite hastahanesi ne gidip geliyorum hastam var inanın otoparka aracımız bırakıp hastahaneye gelene kadar en az 100 köpek ile mayın gemisi gibi kıvrılan kıvrıla yolmalıyorum.ama dahada beteri akşamları ise hava kararınca onlarda alıyor ve otoparka 3 - 4 kişi gidip beni bırakıp dönüyorlar.bu konuda derhal bir çözüm üretmeli üniversite yönetimi.bu konu çok önemli,illaki bir vatandaşı parçalasınlarmı bu köpekler.sakın hayvan düşmanı demeyin aban,onlarca köpek ve kedi büyütüp baktım ama bu durum farklı,insan hayatı mevzubahis olan.o neden ile önce insan

Yanıtla . 26Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 12:57
10

Ks - Yeterrr artık.... Bu soruna bı çözüm bulunmalı...

Yanıtla . 20Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 12:55
08

hu - Müslümanlığı -Peygamberi anlatamamışız--Atatürk ü de --Osmanlıyı da---"Allah size verdiğim rızıktan siz de verin" diyor.. AH AÇLIK -- AÇLIK İNSANIDA HAYVANIDA BOZAR...

Yanıtla . 12Beğen . 14Beğenme 02 Mayıs 12:36
07

İzmitlile - Zaten unuveriste ve hastane tam anlamıyla rezalet gencecik insan öldü yine kimsenin umrunda değil bu köpekler çok seven toplayıp toplayıp evine götürsun yeter be rezillikten rezaletten başka birşey değil

Yanıtla . 19Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 12:18
06

Servetiye Cephesi - Kuduz ve kist hidatik grip gibi siradanlaştığında akılları başlarına gelir; ama iş işten geçmiş olur.

Yanıtla . 10Beğen . 5Beğenme 02 Mayıs 12:09
05

Cumhuriyet gencliği - Tam bir rezalet anladik hayvan sevgisi de bukadar da olmaz insanlarin hayvandan farkini birakmadilar

Yanıtla . 13Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 12:03
03

İzmitli - sanırım ko.ü. öğrencileri evrim geçiriyor. kutlarım sizi...

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 11:49
02

Izmitli41 - yok artık...tam ama tam bir rezillik.. birileri aldığı maaşı hak etmiyor

Yanıtla . 26Beğen . 10Beğenme 02 Mayıs 11:40
01

Derinceli - Ne güzel ya acikmis gelmis ne var bunda siz bence kotu insanlara cozum bulun

Yanıtla . 32Beğen . 40Beğenme 02 Mayıs 11:37
15

Büyük Körfez - @Derinceli 01 nolu yoruma cevabı: Ablam ben mühendislik öğrencisiyim hava karardıktan sonra seninle kampüste bir gezelim bakalım aynısını diyebilecek misin

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 15:07
12

Sinirli - @Derinceli 01 nolu yoruma cevabı: Sence yemek yenilen bir ortama sokaktaki hayvanın girmesi doğru mu? Oldu olacak fareler de gelsin ne de olsa onlar da hayvan onlar da acıkıyor değil mi?

Yanıtla . 21Beğen . 5Beğenme 02 Mayıs 13:12
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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