Bu fotoğraf KOÜ yemekhanesinden

Kocaeli Üniversitesi çevresine bırakılan ve kampüste dolaşan sokak köpekleri gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer de sosyal medyaya düşen fotoğrafta köpekler, öğrenci yemekhanesinde yemeklere uzandı. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Atakan Ateş isimli hesap, “Kocaeli Umuttepe kampüsü artık bir çözüm bulun” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(22 )
Serpil - Kıyamam.hayvan aç, sizde aç kalsanız ne yaparsınız...
Hdy - Bugün bir haber okudum valilik karar almış. Uyutulacaklarmış. Ne kadar doğru bilmiyorum bu haber. Başka bir çözüm bulunmalı bence.
Mehmet - Üniversite hastahanede yatan hastalardan daha çok kapı önünde yatan havlayan aç gezen saldıran köpek dolu üniversite kampüs içi deseniz aynı okuyan öğrenciden çok köpek dolu acil olarak önlem alınmalı rektör hoca farkında değil herhalde yada makamına gelirken köpek olmayan yolu tercih ediyor görmüyor veya görmemezlikten geliyor
Hakikat - Biktik biktik biktikkk yeterrrr kampusun heryeri kopek sürusu ayip ya
İzmitliyiz - Umuttepe cevresi barınak mı hastame mi unıversıtemi belli değil ?covid kapsamında heryerde onlemler aldılar mı aldılar
1. sokak hayvanı insana her an zarar verebılır evcıl degıldır
2.Hastalık ve bı takım bakterılerı ınsanlara bulastırabılır
3.trafıgı tehlıkeye atabılır ki bunların hepsı oluyordur
yönetimin bu olumsuz duruma el atması lazım
Bir Vatandas - Sokak hayvani evcil degil mi?biraz krndinizi gelistirin okuyun kediler ve kopekler yuzyillar evveldinden evcllesmis canlilardir...kedi ve kopekten insan mimrop gecmez ama insana gecer tipki pandemide yasanilanlar gibi kopelten insana gecmedi ama insandan kopege gecti...cahil olmayin biraz okuyun okuyun
Mlt - Köpeğin yediği çatal kaşık bıçak tabak yıkansa da ben o kaplardan yemek yemem. Nasıl bi rezillik bu. Sizin mideniz kaldırıyor olabilir ama biz de yok böyle bişey. Öğrenciler rektörlüğü CİMER'e şikayet edin. Yoksa düzelmez bu durum. Midem kalktı. Sevenlere afiyet olsun.
Kn - Tam bir rezillik. Sağlık bakanlığını göreve çağırıyoruz. Yemek yapılan, dağıtılan lokantalarda yaptıkları denetimleri burada da yapsınlar. Lokanta sahibi esnaf ve çalışanlar sizlerin lokantalarında da bu duruma izin veriliyor mu? Sağlık bakanlığı denetimlerde sizi rahat bırakıyor mu? Böyle bir durumda hemen size ceza kesiliyor mu? Bu duruma siz de sessiz kalmayın lütfen (Olumlu ya da olumsuz).
Balcı - Tam bir rezillik.
Sadece Kocaeli de değil tüm Türkiye de durum aynı.
Derince Li - 1 hafta cocuk bölümünde yatisimiz oldu aynı manzaralarla karşılaştık akşam ihtiyaç halinde dışarı çıkmak mümkün değildi insanın üzerine geliyorlar ayrıca gece olunca havlamalarindan cocukkar korkuyorlar
Doğan - Tam 15 gündür üniversite hastahanesi ne gidip geliyorum hastam var inanın otoparka aracımız bırakıp hastahaneye gelene kadar en az 100 köpek ile mayın gemisi gibi kıvrılan kıvrıla yolmalıyorum.ama dahada beteri akşamları ise hava kararınca onlarda alıyor ve otoparka 3 - 4 kişi gidip beni bırakıp dönüyorlar.bu konuda derhal bir çözüm üretmeli üniversite yönetimi.bu konu çok önemli,illaki bir vatandaşı parçalasınlarmı bu köpekler.sakın hayvan düşmanı demeyin aban,onlarca köpek ve kedi büyütüp baktım ama bu durum farklı,insan hayatı mevzubahis olan.o neden ile önce insan
Ks - Yeterrr artık.... Bu soruna bı çözüm bulunmalı...
Zagor - REZALEETTTTTTTTTT YAAAAA BU NEDİR YAAAAAAAA
hu - Müslümanlığı -Peygamberi anlatamamışız--Atatürk ü de --Osmanlıyı da---"Allah size verdiğim rızıktan siz de verin" diyor.. AH AÇLIK -- AÇLIK İNSANIDA HAYVANIDA BOZAR...
İzmitlile - Zaten unuveriste ve hastane tam anlamıyla rezalet gencecik insan öldü yine kimsenin umrunda değil bu köpekler çok seven toplayıp toplayıp evine götürsun yeter be rezillikten rezaletten başka birşey değil
Servetiye Cephesi - Kuduz ve kist hidatik grip gibi siradanlaştığında akılları başlarına gelir; ama iş işten geçmiş olur.
Cumhuriyet gencliği - Tam bir rezalet anladik hayvan sevgisi de bukadar da olmaz insanlarin hayvandan farkini birakmadilar
Ali - rezalet
İzmitli - sanırım ko.ü. öğrencileri evrim geçiriyor. kutlarım sizi...
Izmitli41 - yok artık...tam ama tam bir rezillik.. birileri aldığı maaşı hak etmiyor
Derinceli - Ne güzel ya acikmis gelmis ne var bunda siz bence kotu insanlara cozum bulun
Büyük Körfez - Ablam ben mühendislik öğrencisiyim hava karardıktan sonra seninle kampüste bir gezelim bakalım aynısını diyebilecek misin
Sinirli - Sence yemek yenilen bir ortama sokaktaki hayvanın girmesi doğru mu? Oldu olacak fareler de gelsin ne de olsa onlar da hayvan onlar da acıkıyor değil mi?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.