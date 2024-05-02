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02 May 2024 - 11:23- Gündem G:

22 yaşındaki kız kayboldu, her yerde aranıyor

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Kocaeli’de 22 yaşındaki Merve Şen isimli kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

22 yaşındaki kız kayboldu, her yerde aranıyor mask
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Körfez’de Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden Merve Şen isimli genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Kızlarından haber alamayan aile, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri her yerde kayıp olan kızı aradığı bildirildi. 22 yaşındaki Merve Şen, 3 gün önce "KPSS ile ilgili bir işim var" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Aile, kızlarından haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis, Merve Şen'i bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

# polis, VAR, HER, Körfez

02 May 2024 - 11:23 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

. - Dizi ve filmler den nefret ediyorum çünkü aile yapısına dinamit koydu

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 12:33
01

5441 - İnşallah tez zamanda bulunur veya gören birileri ihbar eder Allah yardımcıları olsun.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 12:30

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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