22 yaşındaki kız kayboldu, her yerde aranıyor

Körfez’de Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden Merve Şen isimli genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Kızlarından haber alamayan aile, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri her yerde kayıp olan kızı aradığı bildirildi. 22 yaşındaki Merve Şen, 3 gün önce "KPSS ile ilgili bir işim var" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Aile, kızlarından haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis, Merve Şen'i bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: Haber Merkezi