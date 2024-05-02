İmalatta daralma işareti

Türk imalat sanayi, 2024 yılının ikinci çeyreğine zorlu başlangıç yaptı. Mart ayında 50 seviyesinde kaydedilen manşet PMI, nisan ayında 49,3’e gerileyerek eşik değer 50’nin altına indi.

İSO PMI verilerine göre nisan ayında 49,3 oldu. Endeks, son üç ayda ilk kez faaliyet koşullarının yavaşladığına işaret etti. Söz konusu yavaşlama oldukça hafif düzeyde gerçekleşti.

Nisan ayında faaliyet koşullarının yeniden bozulmasında üretimin daralma bölgesine dönmesi etkili oldu. Talepteki zayıflamaya bağlı olarak üretimde son üç ayın ilk düşüşü gözlendi.

Fiyat artışları ve yüksek faiz oranlarının talebi olumsuz yönde etkilemesiyle yeni siparişler üst üste onuncu ay yavaşladı. Dış talep de yine fiyat artışlarıyla bağlantılı olarak düşüş gösterdi.

Yeni siparişler ve üretimdeki zayıflığa rağmen firmalar satın alma faaliyetlerini üst üste üçüncü ay artırdı. Bu durum, girdi stoklarının yaklaşık son iki yıldır ilk kez yükselmesini beraberinde getirdi.

İstihdam ise önceki iki ay yaşanan düşüşün ardından nisanda önemli bir değişim göstermedi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı ölçen bir göstergedir.

Endekste 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar iyileşmeye işaret etmektedir.