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02 May 2024 - 11:36- Siyaset G:

İbrahim Karaosmanoğlu’ndan CHP’li başkana ziyaret

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Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yerel seçimlerde Karamürsel Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ahmet Çalık’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Yavuz Solmaz
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İbrahim Karaosmanoğlu’ndan CHP’li başkana ziyaret mask
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KARAOSMANOĞLU, AHMET ÇALIK’I ZİYARET ETTİ


Uzun yıllar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 2019’da koltuğu Tahir Büyükakın’a devreden İbrahim Karaosmanoğlu sahadan ayrılmıyor. Karaosmanoğlu son olarak 47 yıl sonra Karamürsel Belediyesini CHP’ye kazandırarak belediye başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı ziyaret etti. Karaosmanoğlu kendi yazdığı ‘Herkesin Başkanı’ kitabını Çalık’a hediye etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Çalık, “Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İbrahim Karaosmanoğlu’ndan CHP’li başkana ziyaret
İbrahim Karaosmanoğlu’ndan CHP’li başkana ziyaret

# sosyal, Kocaeli, Büyükşehir, tahir büyükakın

02 May 2024 - 11:36 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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