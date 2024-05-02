İbrahim Karaosmanoğlu’ndan CHP’li başkana ziyaret

KARAOSMANOĞLU, AHMET ÇALIK’I ZİYARET ETTİ
Uzun yıllar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 2019’da koltuğu Tahir Büyükakın’a devreden İbrahim Karaosmanoğlu sahadan ayrılmıyor. Karaosmanoğlu son olarak 47 yıl sonra Karamürsel Belediyesini CHP’ye kazandırarak belediye başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı ziyaret etti. Karaosmanoğlu kendi yazdığı ‘Herkesin Başkanı’ kitabını Çalık’a hediye etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Çalık, “Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.