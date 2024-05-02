Kocaeli’de otomobil fiyatlarında son durum ne? Artış olacak mı?

SEKTÖRÜMÜZLE OYNADILAR

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, otomobil fiyatlarındaki ve sektördeki son durumu şu ifadelerle anlattı: “2023 Genel Seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı’nın değişmemesi ve mevcut yönetimin devam etmesi, yeni bakanların atanarak çalışmalara başlaması genelde tüm sektörleri rahatlattı. Sektörümüzde de Ticaret Bakanlığı tarafından atılan yeni adımlar sonucu al-sat yapan insanlar bu sektörden çıkmaya başladı. Bununla beraber artık yatırımcılar otomobili yatırım aracı olarak görmekten çıktı, bu da bayilerde otomobil bulunamaması sorununu ortadan kaldırdı. Bu adımla birlikte arabaların değerinin kat ve kat üzerinde fiyatlarla satılma durumu da ortadan kalktı. Geride kalan süreçte sektörümüzle çok oynadılar.

UÇAN FİYATLAR ORTADAN KALKMIŞ DURUMDA

Bugün sıfır araç 1 milyon TL fiyata sahipse ikinci el fiyatı da 900 bin TL civarı. 1 milyon TL fiyatlı örnek verdiğimiz otomobil genel seçim öncesi 100-150 bin TL daha yüksek fiyatla satılıyordu. O dönem otomobilini olması gereken fiyattan daha yüksek fiyatla alanlar bugün maalesef zarar ediyor ama yapacak pek bir şey de yok. Galericiler de zarar gördü, yüksek fiyatlı satışların sebebi galeriler olarak görüldü ama bizler de zarar gördük. İnsanımız sıfır araç almak istediği takdirde artık araba bulabiliyor, uçan fiyatlar ortadan da kalkmış durumda. Artık sıfır araç satışı sırasında fiyatta indirim bile yapılıyor. Bunu genel seçim öncesi, yatırımcıların sektörü tercih ettiği dönemde göremiyorduk.

FAİZ ORANLARINDAN DOLAYI ALAMIYOR

Artık binici-kullanıcılar araba alıyor, yatırımcılar değil. Bugünlerde de bütçesi bulunan ya da kredi imkânı olanlar otomobil alabiliyor. Motorlu Araç Satıları Federasyonu Başkanımız Aydın Erkoç, geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Açıklamasında insanlarımızın ev, arsa, araç fiyatları çok yükseldiği için alamadığı, yüksek fiyatlı bu ürünleri krediyle alınmak istediğinde faiz oranlarından dolayı alınamadığını belirtti. 1 milyon TL’lik bir araç için yüzde 30 peşin yüzde 70’ine kredi kullansa en az aylık yaklaşık 50 bin TL ödemesi oluyor. Bu nasıl ödenebilir? ‘Kredi olsa alırım’ diyen bir kesim olabilir ama bu gruptaki insan sayısı 2010-2020 yılları arasındaki kadar değil.

YAVAŞ YAVAŞ SEKTÖRDEN ÇIKIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankaların parasal sıkılaşma kararları devam ettiği sürece de krediler konusunda bir değişiklik olması pek mümkün değil. Bakanlığımız parasal sıklaşma konusunda kararlı, bundan dolayı en iyi ihtimalle ki bunu bakanımız da söylüyor, 2026 yılına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sektör önceki 10 yılda, bilgisi olmadan girenler sebebiyle sıkıntılar çekti, artık bu insanlar yavaş yavaş sektörden çıkıyor. Kayıt dışı ile mücadelede sektörümüze de sıra gelmesiyle birlikte toparlanma süreci hız kazanacak. Bu sektörden çıkanlar da ilk olarak kripto paraya gidiyordu ama bugünlerde faize, borsaya döndüler. Faiz oranları sektörden çıkanları çekiyor ama bu insanlar da incelenmeli.

500 BİN TL’YE OTOMOBİLLERİMİZ VAR

Sektör toparlanıyor ama henüz olağan seviyede değiliz. Dönüş için kredili otomobil almayı düşünenlere yönelik faiz oranlarının düşmesi ve ödemelerdeki rakamların da aşağıya gelmesi gerekiyor. Artık 500 bin TL’ye ayağı yerden kesecek otomobillerimiz var. Eskiden bunu söylemek çok zordu. Bugün 20 bin kilometrede, 2022 model fazlaca tercih edilen bir otomobilin fiyatı 1 milyon 50 bin TL. 2016 model, dizel, otomatik vites bir araç 690 bin TL. 500 bin TL’lik araç ise 2009 model, 100 bin kilometrede bilinen markalardan birinin aracı. Önceden sattığımız araba yerine, satılan fiyatla araç koymak zordu. Fiyatlar uçmadığı sürece satılan otomobil yerine otomobil gelir, 7 aydan bu yana da fiyatlar pek değişmedi. Hatta artmadı.

DANIŞARAK HAREKET EDİLMELİ

400-500 bin TL arası bir otomobil alacak olan vatandaşımız arabanın modelini ve kilometresi üzerinde pek durmuyor. İnsanımız arabanın durumuna bakıyor ve alabiliyorsa alıyor. Araçlar arasında marka bilinirliği oldukça yüksek otomobiller tercih ediliyor. Vatandaşımızı kaparo ve araç dolandırıcılığı konusunda uyarmak isterim çünkü bu işlemi yapan kötü niyetliler hala mevcut. Dikkatli olmakta fayda var, bilinen ve tanınan ya da sektörle ilgili bilgi sahibi olan insanlara danışarak hareket edilmeli. Biri 1 milyon 700 bin TL parasını kaptırdı, 2 milyon 500 bin TL’lik aracı 1 milyon 700 bin TL’ye almak isterken bunu yaşadı. Sektör toparlanırken insanımız üzülmesin”