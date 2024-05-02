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Erhan Okur annesini kaybetti

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit ilçe koordinatörü, beden eğitimi öğretmeni ve teknik direktör Erhan Okur annesini kaybetti.

Hayrettin Albayrak
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Erhan Okur annesini kaybetti mask
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İlhan Okur’un eşi, Serdar ile Erkan Okur’un anneleri Saime Okur bugün hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Vezirçiftliği Ulu Camii’nden kaldırılıp Kullar Kız köprü mezarlığına defnedilecek. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz.

# Kocaeli

02 May 2024 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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