İlhan Okur’un eşi, Serdar ile Erkan Okur’un anneleri Saime Okur bugün hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Vezirçiftliği Ulu Camii’nden kaldırılıp Kullar Kız köprü mezarlığına defnedilecek. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz.
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Erhan Okur annesini kaybetti
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit ilçe koordinatörü, beden eğitimi öğretmeni ve teknik direktör Erhan Okur annesini kaybetti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.