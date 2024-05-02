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- Ekonomi

Ünlü kahve markası fiyatlarına zam yaptı

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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks Türkiye ürünlerine zam geldi.

Ünlü kahve markası fiyatlarına zam yaptı mask
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azaldı. Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde artış göstermesi beklenen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Starbucks mağazalarının trafiği de yüzde 6 azaldı.

2024'TE 45 LİRADAN 70 LİRAYA YÜKSELDİ

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu. İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi:

Ünlü kahve markası fiyatlarına zam yaptı

Kaynak: Haber Merkezi

# İsrail, Gazze, Türkiye, yeni

02 May 2024 - 11:52 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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