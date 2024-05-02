Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 May 2024 - 11:53- Gündem G:

Gökçe: Derincemizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, kentin dinamiklerini konuk ederek yaptığı görüşmelerde “Derincemizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız” dedi

Gökçe: Derincemizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız mask
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart yerel seçimlerinde halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe bir yandan çalışmalarını sürdürürken, kendisine nezaket ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya da devam ediyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak kendisini ziyaret eden 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Baki Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sinan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Petrol İş Şube Başkanı Nesmi Yetişoğlu ve yönetimi ile İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetimine nezaketleri için teşekkür ettiği görüşmelerde “Derincemizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız” dedi.

Kaynak: Bülten

# Milletvekili, Kocaeli, başkan, Derince, Körfez

02 May 2024 - 11:53 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL